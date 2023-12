Milan niente da fare, il giocatore ha già deciso

Niente da fare per il Milan, il giocatore ha preso la sua decisione: il suo futuro sarà al Chelsea

Dopo due importanti vittorie, prima in Champions League contro il Newcastle e poi in campionato contro il Monza, i rossoneri di Pioli si preparano al giocare contro la Salernitana venerdì alle 20:45. Il match della 17esima giornata di campionato in Serie A contro i campani dell’ex Pippo Inzaghi, ultimi in classifica con appena otto punti conquistati in 16 partite, da il via a quattro incontri sulla carta favorevoli per il club rossonero.

Il problema di Stefano Pioli rimane sempre lo stesso e sono gli infortuni, infatti l’infermeria del Milan non si svuota. I soli disponibili per la zona centrale della difesa Tomori e Kjaer ma con il ritorno di Leo e Pulisic, il tecnico rossonero può tirare un sospiro di sollievo e l’infortunio muscolare di Yunus Musah è più grave del previsto. Il problema sorto prima di Newcastle e aggravato nell’ultima partita del girone Champions, gli farà saltare anche la prossima gara di campionato contro la Salernitana, tornando molto probabilmente dopo Natale. Sempre a centrocampo, Stefano Pioli dovrà fare a meno per qualche mese anche di Tommaso Pobega.

Milan: non si farà, rimane in Premier

Il Milan di Gerry Cardinale era da tempo sulle tracce del giocatore, ma non c’è niente da fare nemmeno questa volta. Noni Madueke infatti non lascerà il Chelsea nel mercato di gennaio. Il londinese, arrivato per 30 milioni circa, non è stato impiegato molto dal tecnico Mauricio Pochettino, ma sarebbe stato blindato dal club londinese con la promessa di concedergli maggiore spazio nella seconda parte di stagione.

Noni Madueke blindato al Chelsea, niente Milan (Ansa Foto)-calciomercatonews.comIn questa seconda parte di stagione il giocatore classe 2002 nato a Londra vuole far di tutto migliorare il suo score: 203 minuti giocati tra Premier League ed Efl Cup. Madueke da ha iniziato a vestire la maglia dei Blues dal PSV a gennaio e nella stagione 2023/24 conta 8 presenze ed 1 rete.