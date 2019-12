Calciomercato Inter, si complica la pista Soumare: ecco perché

L’Inter lavora sul mercato ed ha messo nel mirino Soumare. La pista che porta al calciatore del Lille si è raffreddata per un motivo ben preciso.

L’Inter lavora sul mercato ed ha messo nel mirino Soumare. La pista che porta al calciatore del Lille si è raffreddata per un motivo ben preciso. I nerazzurri si sono interessanti al centrocampista classe ’99 dei francesi per rinforzare la zona centrale del campo e per portare a Milano un calciatore di sostanza e qualità alla corte di mister Antonio Conte.

Calciomercato Inter, ecco perché si complica la pista Soumare

L’affare che avrebbe dovuto portare il calciatore a Milano si è complicato a causa delle richieste troppo alte da parte del Lille. Infatti su Soumare si era presentato anche il Napoli, oltre che ad una serie di squadre estere, ma la società francese ha spaventato tutti con una pretesa di 40 milioni di euro. Cifra ritenuta alta visto che il talentuoso calciatore non si è ancora affermato e resta quindi un prospetto. Da qui le perplessità delle squadre interessate che non muoveranno ulteriori passi fino a quando non scenderà il prezzo di Soumare.

Calciomercato Inter, anche Real Madrid e Manchester United sul calciatore

Da riportare sul giocatore non solo l’interesse del Napoli e dell’Inter, ma anche di alcuni top club europei. Tra questi troviamo sicuramente Real Madrid e Manchester United, che hanno manifestato la loro volontà di portare in Spagna o Inghilterra il calciatore. Non però alle condizioni del Lille, e quindi anche se non fosse l’Inter la prescelta, le pretese dovranno essere minori da parte del club militante nella Ligue 1. Da capire anche la volontà del calciatore che potrebbe essere fortemente tentato nel trasferirsi in campionati di caratura maggiore come la Liga o la Premier League.

