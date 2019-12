Calciomercato Inter, la Lokomotiv vuole Joao Mario: problema prezzo

La Lokomotiv Mosca vuole riscattare Joao Mario dall’Inter, ma non alla cifra pattuita di 18 milioni. Il portoghese ha aperto all’addio.

In estate è stato ceduto dall’Inter in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca. Ora il futuro di Joao Mario sembra sempre più verso la Russia, viste le volontà dei club e del giocatore. La grande incognita però resta il prezzo del cartellino.

Calciomercato Inter, sì alla Russia

Questa prima parte di stagione spesa a Mosca da Joao Mario si sta rivelando decisamente positiva. Il portoghese ha disputato buone prestazioni sia in campionato che in Champions League e ha riconquistato credenziali agli occhi di Fernando Santos, tecnico della nazionale portoghese.

“Ho scelto la Lokomotiv per giocare. Ho disputato la Champions e sto giocando da titolare. Per me è molto importante, visto che in estate si giocherà l’Europeo – ha dichiarato recentemente il giocatore lusitano – Se dovessi scegliere di restare qui o tornare all’Inter, preferirei continuare a giocare a Mosca”.

Calciomercato Inter, incognita prezzo per Joao Mario

La Lokomotiv sarebbe intenzionata a trattenere il giocatore e ‘Inter non sarebbe contraria alla cessione del centrocampista portoghese, anzi. Dove sarebbe dunque il problema viste le intenzioni dei club e del giocatore? Il prezzo del cartellino. Il riscatto pattuito è di 18 milioni di euro, ma la società russa vorrebbe spendere una cifra inferiore. Bisognerà quindi trovare un accordo con l’Inter, anche se difficilmente il club nerazzurro vorrà abbassare le pretese, soprattutto considerato il fatto che il giocatore di origini angolane venne acquistato dallo Sporting CP per 40 milioni di euro (più 5 di bonus) nell’estate 2016.

A.G.