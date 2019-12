Calciomercato Inter, svolta in arrivo: c’è l’annuncio dell’agente

Il calciomercato dell’Inter vedrà diversi colpi tra gennaio e giugno: l’agente di uno dei grandi obiettivi esce allo scoperto

Il passo falso contro la Fiorentina permette alla Juventus di agganciare la squadra di Conte in vetta alla Serie A. Un duello serrato nella corsa al tricolore che potrebbe vedere novità importanti durante il mese di gennaio, con la sessione invernale di calciomercato che rischia di regalare sorprese. In tal senso, un vecchio obiettivo nerazzurro pare sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, colpo dalla Germania: arriva la conferma

Andrès Cury, agente brasiliano di Charles Aranguiz, è intervenuto ai microfoni di ‘La Cuarta’ per fare il punto sul futuro del suo assistito. Il giocatore cileno, in scadenza a giugno con il Bayer Leverkusen, è da tempo uno dei grandi obiettivi di Beppe Marotta. Il procuratore del centrocampista ha fugato ogni dubbio, con l’addio al club tedesco che avverà sicuramente in estate: “Il Bayer lavora per rinnovargli il contratto ma non accadrà in nessun modo”, ha dichiarato Cury che ha poi lanciato la bomba: “Difficile resti in Germania, può andare all’Inter o Psg”.

Una corsa a due nel futuro di Aranguiz con Conte che stima il classe 1989 che rappresenterebbe una pedina di assoluto spessore per la prossima stagione. Sulla possibilità di tornare in Sudamerica, Cury non ha dubbi: “Non credo ci tornerà al termine di contratto con il Leverkusen, nonostante l’interesse dell’Internacional de Porto Alegre, club nel quale è cresciuto”.

Inter, Aranguiz in scadenza: i numeri del cileno

L’ex centrocampista dell’Udinese, in questa stagione ha siglato una sola rete con 5 assist vincenti in 19 presenze complessive. Numeri importanti che Aranguiz sta ripetendo, dopo un’eccellente 2018/19 chiusa con 29 presenze, 3 reti e ben 8 assist. L’Inter dunque ‘incassa’ le parole dell’agente e continua a lavorare al colpo a parametro zero, a giugno. Aranguiz può occupare tutti i ruoli della mediana a 3, prediligendo tuttavia la posizione centrale. Con Borja Valero in uscita nei prossimi mesi, il possibile erede dello spagnolo potrebbe essere quindi proprio Aranguiz.

