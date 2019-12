Calciomercato Serie A, il Big può tornare: due club alla finestra

La Serie A potrebbe riabbracciare un ex attaccante dell’Inter che sta trovando poco spazio in Premier League: Roma e Milan alla finestra

La Serie A vede un momento di grande equilibrio in cima alla vetta del campionato, con Inter e Juventus appaiate a contendersi il tricolore. Gennaio potrebbe rappresentare un’occasione importante per rinforzarsi e, oltre a nerazzurri e bianconeri, due Big sembrano molto attive per quanto riguarda le operazioni di inizio 2020. La sessione invernale di calciomercato potrebbe dunque riportare un top player in italia: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Serie A, due Big guardano in casa Liverpool

Milan e Roma continuano la loro ricerca ai giusti tasselli da inserire già a gennaio nelle rose di Pioli e Fonseca. Da questo punto di vista, potrebbe presentarsi una ghiotta occasione per l’attacco di rossoneri e giallorossi, con una vecchia conoscenza del calcio italiano. Xherdan Shaqiri sta facendo enorme fatica a trovare spazio agli ordini di Klopp al Liverpool e potrebbe lasciare la Premier. Lo svizzero vuole giocare con continuità nella seconda parte di stagione ed in tal senso, sono assolutamente insufficienti i 188′ concessigli dal tecnico tedesco in questi primi quattro mesi.

Ecco quindi prospettarsi, tre le tante opzioni, un possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza tra alti e bassi con la maglia dell’Inter. Il Milan potrebbe perdere Suso la prossima estate e penserebbe, nell’eventualità, a cautelarsi proprio con Shaqiri. La Roma invece vede in bilico la permanenza di Perotti, accostato proprio ai rossoneri nelle scorse settimane, e di Under corteggiato dalle Big europee. L’operazione Shaqiri, in scadenza nel 2023 con i ‘Reds’, sarà però tutt’altro che semplice.

Milan e Roma, tutti i numeri di Shaqiri

188′ e 7 presenze complessive con una rete, con la maglia del Liverpool. Numeri impietosi che potrebbero spingere Xherdan Shaqiri lontano da Premier League ed in particolar modo lontano dal Liverpool. Lo svizzero, nella passata stagione, aveva invece trovato grande spazio nonostante la forte concorrenza in attacco. Sono state 30 le presenze nel 2018/19 con 6 reti e 5 assist vincenti. Stagione estremamente positiva quella precedente, nella quale Shaqiri vestiva ancora la maglia del Southampton: 38 le presenze con 8 reti e 7 assist vincenti, prima dell’approdo alla corte di Klopp.

