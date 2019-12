Calciomercato Milan, missione inglese per la difesa

Caccia aperta in difesa per il Milan che punta a migliorare il reparto, magari già a gennaio. Il nome nuovo arriva dall’Inghilterra: Nathan Ferguson.

“Il problema Duarte ci ha messo un po’ in crisi in difesa ma Caldara sta tornando ad avere un buon rendimento“. Così ieri il dirigente del Milan, Paolo Maldini, che ha provato a far rientrare il caso difesa sottolineando il possibile ritorno ad alti livelli di Caldara, che nei giorni scorsi era stato anche accostato ad un possibile trasferimento all’Atalanta. A dispetto di quanto detto dall’ex stella rossonera però la società rimane estremamente vigile in sede di calciomercato in ottica gennaio per provare a regalare a Pioli il rinforzo giusto per rimpolpare un reparto che finora si è poggiato quasi esclusivamente su Romagnoli e Musacchio. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A—> clicca qui!

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Milan, da Ibrahimovic alla difesa: l’annuncio rossonero

Calciomercato Milan, Ferguson nome nuovo dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Nathan Ferguson, difensore centrale del West Bromwich Albion. È lui il nome nuovo per una retroguardia orfana ancora per molto tempo di Leo Duarte. Il classe 2000 è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e potrebbe sbarcare al Milan a parametro zero. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese alcuni osservatori rossoneri si sono diretti a Wigan per vederlo in campo nel match che si è giocato mercoledì in Championship contro il WBA.

LEGGI ANCHE->>>> Calciomercato Milan, duello per l’ex Inter: gli scenari

Calciomercato Milan, concorrenza inglese per Ferguson

Milan su Ferguson quindi, ma i rossoneri non sono l’unico club interessato al giovane difensore. Sul classe 2000 del West Brom c’è però da registrare la concorrenza di altri club europei con il Tottenham di Mourinho in pole. In corsa insieme ai rossoneri e agli ‘Spurs’ ci sono inoltre Crystal Palace, Marsiglia e Amburgo che hanno già osservato da vicino Ferguson.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico: le ultime sul rinnovo di Gigio

Calciomercato Milan, colpo in attacco: non c’è solo Ibrahimovic!

G.B.