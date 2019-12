Calciomercato Milan, Donnarumma in bilico: le ultime sul rinnovo di Gigio

Il Milan continua a lavorare per il calciomercato di gennaio ma resta da sciogliere il nodo relativo al rinnovo di Gigio Donnarumma: i club alla finestra

Mancano poche ore al ritorno in campo per il Milan di Pioli che affronterà a San Siro il Sassuolo. Un match dal sapore speciale per Donnarumma che proprio 4 anni fa, contro i neroverdi, esordiva in Serie A grazie a mister Mihajlovic. Un periodo che ha visto l’evoluzione e l’accumulo di record di spessore da parte di Gigio che si è fatto conoscere in Europa come uno dei più talentuosi estremi difensori in circolazione. Da valutare il futuro del portiere milanista: ecco gli scenari.

Calciomercato Milan, rinnovo rimandato: gli scenari

Se n’è parlato a lungo e se ne continuerà a parlare nei prossimi mesi. Donnarumma ed il Milan potrebbero non continuare insieme e separarsi al termine della stagione. Il portiere rossonero, in cima agli ingaggi in casa Milan a quota 6 milioni netti annui, sta discutendo da mesi di un possibile prolungamento del rinnovo con il club di Elliott. Prolungamento e adeguamento vista la nuova politica rossonera che punterebbe ad ottimizzare il monte ingaggi, a partire proprio da Donnarumma.

Fino ad ora i colloqui con Raiola hanno portato ad un nulla di fatto con diversi club alla finestra pronti ad approfittarne la prossima estate. Dalla Juventus al Manchester United fino a Psg ed Inter, il Milan deve accelerare se non vuole rischiare di perdere il classe 1999 nei prossimi mesi.

Milan-Donnarumma, c’è la fila per Gigio: il piano rossonero

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il piano rossonero prevederebbe lo studio della situazione fino a giugno, quando si tornerà a parlare con Raiola per sottoporgli la definitiva offerta di rinnovo per il suo assistito. Il portiere campano dunque chiuderà l’annata in rossonero per poi eventualmente decidere il futuro solo la prossima estate. Donnarumma è in scadenza nel giugno 2021 e, ad un anno dalla fine del legame con il club meneghino, avrà solo due opzioni tra cui scegliere. Il rinnovo a cifre decisamente più contenute e quindi la permanenza in quel di Milanello oppure salutare Milano per ripartire da un’altra piazza importante: molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dal suo agente, Mino Raiola.

