Calciomercato, Juventus e Inter beffate: 30 milioni per il big in scadenza!

Dalla Spagna sicuri: il Paris Saint-Germain avrebbe messo le mani su Eriksen del Tottenham. Arriverà a gennaio per 30 milioni, beffate Juventus e Inter.

E’ il sogno delle big europee. Il suo contratto in scadenza a giugno lo rende uno dei pezzi di mercato più ambiti. Un sogno che potrebbe non essere più così tanto proibito, visto che il futuro di Christian Eriksen sembra vicino ad una svolta. Ne sono sicuri almeno dalla Spagna, con il giocatore danese dato ad un passo dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato, futuro Eriksen: Leonardo beffa Juventus e Inter

Secondo ‘Don Balon’, il club transalpino sarebbe infatti molto vicino all’acquisto del centrocampista ex Ajax. Leonardo sarebbe pronto a bruciare la concorrenza di Juventus, Inter e Real Madrid, offrendo al Tottenham 30 milioni di euro. Una cifra decisamente non elevata per un giocatore come Eriksen, ma veramente alta se si considera il fatto che il calciatore si libererà a zero a gennaio.

Gli ‘Spurs’ sarebbero pronti ad accettare la proposta parigina, anche se Eriksen preferirebbe trasferirsi al Real Madrid. Così almeno riferisce ‘Don Balon’, che sottolinea però come Zidane non sia così convinto dell’acquisto del 27enne. In caso di arrivo a Parigi sembra invece certo l’addio di Paredes, occasione per tanti club di Serie A.

Calciomercato, Juventus e Inter non mollano

Inter e Juventus comunque non mollano la presa nei confronti del giocatore. Sia Sarri che Conte ritengono il danese un giocatore di eccellente qualità, in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra e l’occasione di arrivare a lui a zero è certamente ghiottissima. La concorrenza resta elevata e le due società italiane partono probabilmente alle spalle di Real e Psg. Spetterà però ad Eriksen scegliere il progetto che più gli aggrada.

A.G.