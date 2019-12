Ancelotti-Arsenal, ESCLUSIVO Cross: “Si avvicina il suo ritorno in Premier”

Ancelotti all’Arsenal? Queste le ultime di John Cross, storica firma del Daily Mirror, in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com

Dopo l’esonero, l’ex tecnico del Napoli potrebbe presto sedersi su una nuova panchina. Le voci che vogliono Carlo Ancelotti come prossimo allenatore dell’Arsenal si moltiplicano e iniziano a giungere anche in Italia con prepotenza. In tal senso, suonano davvero interessanti le parole di John Cross, storica firma del Daily Mirror, sulla questione Ancelotti, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Calciomercatonews.com.

Cross su Ancelotti all’Arsenal: “Siamo vicini ad un suo ritorno a Londra”

“Da quanto ci risulta, crediamo che Ancelotti sia sempre più vicino ad un ritorno nel calcio inglese, precisamente ad un ritorno a Londra – spiega Cross – Sarebbe sicuramente interessato a parlare con l’Arsenal per la panchina del club, in questo momento vuota. Non credo che i Gunners abbiano già pensato su quale tecnico puntare, ma di certo Ancelotti rappresenterebbe un profilo di grande esperienza, abituato a gestire grandi calciato. E poi conosce bene il football inglese, sa come relazionarsi ai media con calma e personalità”.

“Al Chelsea ebbe una parentesi di grande successo, così come negli altri club dove ha allenato. Ripeto, però, non credo che l’Arsenal abbia già bene in mente cosa fare in futuro. Non sanno se affidarsi ad un tecnico più giovane, più moderno e dinamico, anche se le risorse economiche dei Gunners sono in questo momento limitate. E’ difficile stabilire adesso cosa accadrà – conclude Cross – Ma ad oggi credo che sia più Ancelotti ad essere interessato alla panchina dell’Arsenal, che l’Arsenal ad affidarsi subito ad un tecnico come Ancelotti“.

