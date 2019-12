Calciomercato Inter, tesoretto in arrivo: cessione più vicina

Ancora pochi giorni, poi ci sarà la decisione definitiva sul giocatore di proprietà dell’Inter: a breve arriverà l’annuncio

Il futuro di Gabigol sarà lontano da Milano. La sua esplosione inaspettata con la maglia del Flamengo sarà un beneficio per la stessa Inter, che punterà a massimizzare la cessione dell’attaccante brasiliano. Lo stesso amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha svelato che il giocatore non farà parte del progetto tecnico-tattico di Conte. L’obiettivo, noto da tempo, della società sarebbe quello di incassare circa 40 milioni da poter investire sul mercato. La sua avventura in Europa non è stata così esaltante come quella vissuta in patria mettendo a segno 34 gol con undici assist vincenti in 41 partite. Una cavalcata avvincente culminata anche con la conquista della Copa Libertadores con protagonista lo stesso Gabriel Barbosa, autore di due gol decisivi negli ultimi minuti di gioco.

Calciomercato Inter, l’annuncio del vicepresidente su Gabigol

Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del vicepresidente del Flameglio, Marcos Braz, che ha svelato il futuro del giocatore ai microfoni di “SportTv”: “Sono sempre stato ottimista sul giocatore, lo ero anche quando pochi avevano delle speranze, credo che potremmo averlo a lungo”. Poi ha aggiunto nel dettaglio: “Gabigol è un giocatore giovane, pagare per uno come lui fornisce un ritorno al club sotto tutti i punti di vista. Ci sono ancora degli aggiustamenti che vanno fatti, ma credo che andrà tutto bene”.

Antonio Conte non vede l’ora della cessione definitiva di Gabigol per aspettare successivamente i regali da parte della società nerazzurra. L’addio del brasiliano rappresenterà così la base per i futuri acquisti nerazzurri per cercare di rinforzare la rosa a disposizione dello stesso allenatore leccese.

