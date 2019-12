Calciomercato, rivoluzione a gennaio: gli addii già decisi!

Calciomercato, rivoluzione a gennaio: cinque addii già decisi!

Da Dries Mertens, centravanti del Napoli, ad Alessandro Florenzi, esterno destro della Roma: tutti gli addii (quasi) certi della finestra di calciomercato invernale

Mai come nelle altre stagioni, la finestra di calciomercato invernale promette scintille sia in entrata che, soprattutto, in uscita per i grandi club del campionato di Serie A. Sul fronte addii ad esempio, molti big sembrano quasi certi di lasciare le rispettive società nel prossimo mese. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti—> clicca qui!

A partire da Dries Mertens, centravanti del Napoli ora di Gennaro Gattuso. L’attaccante olandese è in scadenza di contratto ed è entrato nel mirino di diversi grandi club, fra i quali c’è anche l’Inter di Conte e Marotta. Da non trascurare anche il profilo di Ante Rebic, altro attaccante, in questo caso del Milan, che in quasi un girone di Serie A non è riuscito ad incidere con la maglia rossonera. Per lui si prospetta un ritorno all’Eintracht.

Calciomercato Serie A, gli altri tre addii per gennaio

Spostandoci sull’altra sponda di Milano, tiene banco la situazione di Matteo Politano, esterno offensivo dell’Inter di Conte. Il giocatore, riscattato in estate dal Sassuolo, non sta trovando spazio sotto la guida tecnica dell’allenatore leccese e su di lui c’è il forte interesse della Fiorentina, chiamata a rimpiazzare per diverse giornate Franck Ribery, fuori almeno fino a febbraio.

Anche in casa Roma può esserci la rivoluzione. Alessandro Florenzi, esterno tuttofare cresciuto nelle giovanili della società giallorossa, non rientra nei piani di Paulo Fonseca, tecnico del club capitolino. Discorso leggermente differente per Nikola Kalinic, che a Roma non sta convincendo, e può salutare Trigoria anch’egli già a gennaio.

