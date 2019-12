Calciomercato Inter e Juventus, Paratici e Marotta preoccupati: offerta top per Kulusevski

Il calciomercato di Inter e Juventus potrebbe vedere sfumare il colpo dalla Serie A: il top club è pronto ad anticipare tutti

Juventus ed Inter torneranno in campo per continuare, a distanza, la lotta scudetto. I nerazzurri saranno impegnati nella difficile trasferta di Firenze mentre attende la squadra di Sarri un impegno assolutamente più agevole, in casa, contro l’Udinese. Non solo la rincorsa al tricolore: Juventus ed Inter incroceranno le spade anche in ottica calciomercato, con un obiettivo comune in Serie A.

Calciomercato Juventus ed Inter, c’è l’offerta dalla Premier

Secondo quanto raccontato dal collega Nicolò Schira, Juventus ed Inter rischiano di veder sfumare il colpo Kulusevski. L’esterno piace da tempo sia a nerazzurri che bianconeri ma nella corsa al talento del Parma, il Manchester United starebbe pensando di accelerare per anticipare la concorrenza. I ‘Red Devils’, secondo Schira, avrebbero mandato degli scout per assistere a Napoli-Parma e tenere d’occhio il gioiello gialloblù che ha stupito tutti in questo inizio di stagione con il club ducale.

Classe 2000, Kulusevski ha già collezionato 18 presenze, 4 reti e 6 assist con il Parma attirando l’attenzione di diversi club. In Italia Marotta (per gennaio) e Paratici sono vigili sul 19enne ma il Manchester United avrebbe già pronta una super offerta per sbaragliare la concorrenza e convincere il Parma a cedere il suo talento nel 2020.

Juventus ed Inter, accelerata da Manchester: che offerta dei Red Devils!

Sarebbero ben 30 i milioni che il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto per assicurarsi il cartellino di Kulusevski. Il gioiello del Parma dunque potrebbe lasciare la Serie A per approdare in Premier League: lo United pare intenzionato a fare sul serio per portarlo alla corte di Solskjaer. Situazione in divenire, nerazzurri e bianconeri sono avvisati: le prossime sessioni di calciomercato possono veder sfumare la pista Kulusevski.

