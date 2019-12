Calciomercato Roma, Monchi prepara il blitz per un giallorosso: cifre e dettagli

Il calciomercato della Roma vedrà con ogni probabilità l’addio di un big a gennaio: spunta una nuova pretendente per il calciatore giallorosso

Monchi (Getty Images)La Roma scenderà in campo alle 18 per il match casalingo contro la Spal, continuando la caccia ad un posto valido per l’ingresso in Champions. La dirigenza giallorossa però si guarda intorno anche in ottica calciomercato: il nome caldo, in uscita, è sempre quello di Alessandro Florenzi che a gennaio saluterà con ogni probabilità la Capitale.

Calciomercato Roma, addio Florenzi: spunta la pista Siviglia

Secondo quanto riferito dallo spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe essere in Spagna. Il laterale romano è finito prepotentemente nel mirino del Siviglia, con l’ex ds giallorosso Monchi che starebbe sondando il terreno per un’offerta già a gennaio. Non solo piste italiane, secondo il portale spagnolo che cita Napoli e Fiorentina, ma anche il Siviglia a caccia di un rinforzo di spessore sugli esterni.

In tal senso, Florenzi è stimatissimo da Monchi e rappresenterebbe un ricambio di assoluto valore al 34enne Jesus Navas in scadenza, tra l’altro, nel giugno 2021. Il Siviglia sarebbe quindi fortemente intenzionato a puntare su Florenzi già a gennaio, contando sul fatto che Fonseca ha ormai escluso dai suoi piani futuri il classe 1991.

Roma, Florenzi saluta a gennaio: le cifre

Un futuro ormai scritto che vedrà l’ufficialità nel 2020, più probabilmente a gennaio. Alessandro Florenzi e la Roma sono pronti a divorziare, con il laterale a caccia di una sistemazione che gli garantisca grande spazio in vista dell’Europeo. Quell’opzione potrebbe chiamarsi Siviglia nonostante la folta concorrenza in Serie A. In ogni caso la Roma per il laterale chiede non meno di 25-30 milioni, vista anche la lunga scadenza (giugno 2023) che lega Florenzi al club di Pallotta.

S.C