Calciomercato Milan, sorpresa in difesa: suggestione dalla Spagna

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’approdo tra gennaio e giugno di un colpo al centro della difesa: rispunta un vecchio obiettivo rossonero

Il Milan esce con uno scialbo 0-0 dalla sfida casalinga, in campionato, contro il Sassuolo. La squadra di Pioli, nonostante una buonissima prestazione, ferma la striscia di vittorie consecutive a due con la dirigenza milanista già attenta ai movimenti di calciomercato tra gennaio e giugno. In tal senso, il grande colpo dovrebbe riguardare la difesa con la caccia ad un partner di spessore da affiancare a capitan Romagnoli che porta ad un nome già accostato ai rossoneri in passato.

Calciomercato Milan, non solo Demiral: spunta l’outsider

Se la pista Demiral rimane in piedi ma di difficile chiusura con la Juventus che chiede non meno di 30 milioni per il turco, in casa rossonera si cercano alternative anche all’esterno. Dopo Todibo, in uscita dal Barcellona, il nome ‘nuovo’ per la retroguardia di Pioli potrebbe essere quello di Eliaquim Mangala. L’ex centrale del Manchester City, trasferitosi al Valencia la scorsa estate, sta facendo enorme fatica a trovare spazio sin dal suo approdo nella Liga.

Il possente difensore francese, già cercato dal Milan nelle scorse stagioni, potrebbe quindi lasciare anzitempo il Valencia nel caso in cui non riuscisse ad integrarsi nei prossimi mesi. Un affare da valutare soprattutto per giugno, salvo sorprese inattese, con Mangala che a 28 anni potrebbe sbarcare in Serie A.

Milan, idea Mangala per la difesa: i numeri del francese

Sono solo 3 le presenze di Mangala con la maglia del Valencia, con 180′ all’attivo. Un inizio difficilmente per il classe 1991 che compirà 29 anni il prossimo febbraio. Mangala, salutato il City, ha firmato con il club spagnolo per una stagione con la scadenza fissata al 30 giugno 2021. Saranno fondamentali i prossimi mesi per capire se effettivamente la pista Milan-Mangala possa accendersi concretamente, per la gioia di Pioli a caccia di un sostituto, già a gennaio, dell’infortunato Duarte. Il giocatore, falcidiato dagli infortuni soprattuto al solito ginocchio, non ha praticamente mai giocato nella stagione 2018/19 con i ‘Citizens’ con sole 5 presenze ma con l’Under 23 del club inglese.

Per tornare ad una stagione in doppia cifra, bisogna tornare al 2017/18 con la squadra di Guardiola con la quale Mangala accumulò 17 presenze e ben 1178′ all’attivo. Una scommessa low cost da valutare bene: il Milan sfoglia le opzioni, a caccia del rinforzo giusto in difesa.

