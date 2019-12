Calciomercato Serie A, corsa ad Ibrahimovic: c’è il sorpasso!

Il mercato offre sempre sorprese, e l’ultima vede una pretendente scalzare tutti nella corsa a Zlatan Ibrahimovic. Ecco di chi si tratta.

Il mercato offre sempre sorprese, e l’ultima vede una pretendente scalzare tutti nella corsa a Zlatan Ibrahimovic. Milan e Napoli, le principali candidate per lo svedese fino ad oggi, potrebbero infatti perdere il treno per arrivare allo svedese, vedendoselo così sfuggire sotto al naso dopo aver intavolato la trattativa già nelle scorse settimane. Per il forte attaccante, infatti, le offerte non mancano e nulla è da escludere per il prossimo futuro.

Calciomercato Serie A, nuova pretendente italiana per Ibrahimovic

Dopo averci provato il Napoli ed il Milan, stavolta tocca ad un altro club del bel paese provarci per l’ex Los Angeles Galaxy. Parliamo della Roma allenata da Fonseca, che starebbe pensando all’attaccante per andare a rinforzare il proprio reparto avanzato. Kalinic infatti non convince, e col suo addio alle porte, serve necessariamente un vice-Dzeko. Da qui l’idea di puntare su Ibrahimovic, che non ha mai vestito la maglia giallorossa, ma che ha annunciato di voler tornare in Serie A.

Calciomercato Serie A, i giallorossi ed una proposta intrigante

Secondo quanto riportato da Radio Radio, la trattativa potrebbe dei giallorossi per il calciatore potrebbe animarsi a causa della battuta d’arresto del Milan. E così, Petrachi pensa al gran colpo con un ingaggio fisso, dove ci sarebbero dei premi a gettone al raggiungimento di vari obiettivi. Una proposta intrigante che darebbe allo stesso calciatore gli stimoli a far sempre meglio e a migliorarsi. Vedremo quale sarà la risposta rossonera e partenopea, con le due dirigenze chiamate a muoversi il prima possibile per non lasciarsi sfuggire il forte gigante svedese.

G.S.