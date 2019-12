Calciomercato Serie A, le big all’assalto del forte centrale del Tottenham

Una lunga fila di pretendenti punta al difensore centrale del Tottenham, che potrebbe diventare un autentico crack del mercato.

Una lunga fila di pretendenti punta al difensore centrale del Tottenham, che potrebbe diventare un autentico crack del mercato. Gli Spurs lo sanno e per questo non aspettano altro che si apra una vera e propria asta per il proprio gioiello, parliamo di Foyth, difensore centrale classe ’98, inseguito da mezza Europa.

Calciomercato Milan, Foyth obiettivo dopo l’infortunio di Duarte

Dall’Inghilterra sono numerose le voci che vogliono il Milan forte sul centrale difensivo del Tottenham. Questo perché si è aperta una vera e propria voragine per i rossoneri in seguito all’infortunio di Duarte. Inoltre, l’interesse del club milanese lo aveva anticipato anche il portale calciomercatoweb.it con l’inserimento anche di altri due club: parliamo di Torino e Roma che avrebbero avanzato il proprio interessamento per il calciatore prelevato dal Tottenham nell’agosto del 2017 dall’Estudiantes per 13 milioni di euro. Ora il suo valore si è notevolmente innalzato.

Calciomercato Inter e Roma, si punta il centrale di Mourinho

Secondo quanto trapelato dalle ultime ore dal Daily Mirror, oltre alla Roma che si sarebbe inserita nella trattativa, ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sarebbero pronti a farsi avanti per il talentuoso centrale che entrerebbe nella lista dei desiderati da parte dell’ex tecnico di Juventus e Chelsea. Inoltre, per il calciatore il futuro sembra lontano da Londra anche perché Mourinho sta blindando gli esperti Alderweireld e Vertonghen, entrambi in scadenza di contratto. Quindi per il giovane difensore, frenato anche dagli infortuni, ci sarebbe poco spazio e potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Inghilterra, con l’Italia pronta ad accoglierlo.