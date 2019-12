Calciomercato Inter, ora è caccia al vice-Lukaku: ecco chi punta Marotta

L’Inter è all’incessante ricerca di un vice-Lukaku, che possa sopperire alle giornate “no” del belga. Ecco i nomi sul taccuino di Marotta.

Calciomercato Inter, Giroud più di un ipotesi

L’esperto attaccante francese è finito da tempo nel mirino dei nerazzurri. L’operazione naturalmente è difficile da portare a compimento, ma i vertici del club allenato da Conte lavorano a stretto contatto con i Blues. Giroud, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni dall’Equipe, potrebbe arrivare con la formula del prestito secco. Il Chelsea però starebbe spingendo per inserire all’interno dell’operazione l’obbligo di riscatto, così da avere un guadagno certo dal trasferimento in Italia del francese.

Calciomercato Inter, Petagna il nome last minute

Altro calciatore accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri è Andrea Petagna. L’attaccante di proprietà della Spal potrebbe decidere di lasciare gli emiliani, visto anche il rendimento poco soddisfacente del club, che staziona in coda alla classifica. Il trasferimento all’Inter sarebbe per lui un gran salto di qualità, e gli darebbe la grande chance di affermarsi in una squadra di grande caratura. Sarebbero già stati avviati i primi contatti, ma c’è la concorrenza della Roma, che punta a portare nella Capitale un vice-Dzeko. Si aprirebbe quindi un duello fra i due club, con l’Inter che partirebbe leggermente in vantaggio rispetto ai giallorossi.

