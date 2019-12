Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma per il trequartista: le ultime

Il talentuoso calciatore del Real Madrid, potrebbe approdare alla Juventus nella prossima stagione. Ecco perché credere nel colpo bianconero.

Il talentuoso calciatore del Real Madrid, potrebbe approdare alla Juventus nella prossima stagione. Ecco perché credere nel colpo bianconero. Stiamo infatti parlando del forte e interessante Isco, di proprietà dei Blancos. Il trequartista è oggetto del desiderio dei bianconeri, i quali fino ad oggi non sono mai riusciti a concludere la trattativa. Potrebbe però sbloccarsi tutto nei prossimi mesi, ecco perché.

Calciomercato Juventus, Isco il colpo da novanta per l’attacco

Lo spagnolo rappresenterebbe l’ennesimo grande colpo di una società che cresce giorno dopo giorno. Il suo arrivo non è quindi improbabile, siccome il rapporto tra Isco e la società non è dei migliori. In particolar modo si potrebbe pensare all’addio per le prestazioni altalenanti del trequartista che non convince a pieno Zidane. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il giocatore avrebbe altri sei mesi a propria disposizione per convincere la società a puntare su di lui. Alla scadenza del termine, ci sarebbe quindi l’addio.

Calciomercato Juventus, condizioni chiare per arrivare allo spagnolo

Sicuramente sarà difficile per i bianconeri arrivare ad Isco, soprattutto per la valutazione che fa il Real Madrid del calciatore. I blancos infatti chiedono cifre che al momento la Vecchia Signora non è disposta a sborsare, in particolar modo per un giocatore che non sta rendendo al massimo. Si tratta di una richiesta che va sopra i 50 milioni di euro, con la squadra allenata da Sarri disposta a trattare solo se si scendesse al di sotto. Tutto potrebbe accadere in ottica futura, in particolar modo se Isco continuasse a non convincere. In quel caso si potrebbe aprire ad un operazione che rafforzerebbe maggiormente i bianconeri per l’agognata rincorsa all’affermazione europea.

