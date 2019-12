Calciomercato Juventus, Bentancur l’incedibile: prezzo da top player, ma nodo clausola

La Juventus blinda Rodrigo Bentancur. Prezzo alle stelle per il centrocampista uruguaiano, ma resta da risolvere il nodo clausola con il Boca Juniors

La Juventus si gode la definitiva esplosione di Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ha già conquistato Maurizio Sarri, imponendosi gradualmente nel nuovo centrocampo bianconero. “È un giocatore con qualità fisiche e tecniche sopra la norma. Sta crescendo tatticamente e in personalità, se avrà un’evoluzione normale sono certo che diventerà un top player”. Le ultime dichiarazioni di Sarri confermano la considerazione che l’allenatore ha del classe 1997. Bentancur rappresenta dunque il presente e il futuro della Juventus, che ha già blindato il giocatore fino al 2024 facendone anche una valutazione da vero e proprio top player. Resta però da risolvere il nodo clausola con il Boca Juniors.

Calciomercato Juventus, valutazione e ‘grana’ clausola: le ultime sul futuro di Bentancur

Acquistato per circa 14 milioni di euro bonus compresi dal Boca Juniors, Bentancur vale già cinque volte tanto. La nuova valutazione dell’uruguaiano si aggira infatti almeno a 70 milioni di euro, cifra che sembra destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. La Juventus lo considera ormai un incedibile e non ha alcuna intenzione di privarsene nelle future sessioni di calciomercato.

L’unico nodo da risolvere riguardo al suo futuro è quello legato alla clausola inserita nell’accordo con il Boca Juniors. Il club argentino, infatti, ha il diritto al 50% di incasso sulla futura rivendita del centrocampista. Una clausola che la dirigenza bianconera ha intenzione di rimuovere o comunque ritoccare. I tentativi fatti finora con l’ex presidente degli ‘Xeneizes’ Angelici non sono andati a buon fine, ma il recente cambio al vertice della società con Jorge Ameal alla presidenza fa sperare la Juventus in una possibile apertura. Bentancur, in ogni caso, è destinato a rimanere in bianconero ancora a lungo.

