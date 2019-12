Calciomercato, addio Zaniolo I Le ultime sull’affare Juve-Roma

Il CFO della Juventus Fabio Paratici tenterà un nuovo assalto nel calciomercato estivo per Nicolò Zaniolo. Oltre ai bianconeri, anche il Tottenham continua a seguire con particolare interesse il talento della Roma.

Nicolò Zaniolo dopo un inizio a rilento ha conquistato un ruolo di primo piano nella Roma targata Paulo Fonseca. Da riserva a titolare indiscusso, con l’ex Inter che nella primissima parte di stagione aveva perso anche la Nazionale maggiore. Poi una costante risalita, con il classe ’99 che a suon di prestazioni e anche gol importanti sta lasciando il segno nella fin qui positiva stagione dei giallorossi.

Zaniolo rimane inevitabilmente uno dei pezzi pregiati della Roma e della Serie A, con gli osservatori di tutta Europa che hanno da tempo puntato i radar sull’eclettico centrocampista. La scorsa estate Real Madrid e PSG avevano chiesto informazioni sul numero 22, ma sono in particolare le big di Premier League a seguire costantemente la sua crescita esponenziale. Manchester United e Tottenham, proprio di recente, tramite i loro emissari hanno spiato il giocatore a ‘San Siro’ durante la sfida contro la capolista Inter. Match in cui Zaniolo, anche muovendosi nell’inusuale ruolo di falso nueve, ha ben figurato soprattutto nel primo tempo.

Calciomercato Juventus, riparte l’assalto per Zaniolo

E’ facile immaginare una ricca offerta la prossima estate dall’Inghilterra per Zaniolo. E il Tottenham di Mourinho sembra la compagine più agguerrita e già in pressing sul giovane talento nell’ultima finestra di mercato. Gli ‘Spurs’ però dovranno fare inevitabilmente i conti con la Juventus, che a fine stagione tenterà un nuovo assalto. Il 20enne di Massa, che ha rinnovato lo scorso agosto fino al 2024, è da tempi non sospetti un obiettivo sensibile di Fabio Paratici. Il CFO bianconero a giugno cercherà di rompere gli indugi, approfittando anche delle necessità della Roma di sacrificare uno dei suoi gioielli per fare cassa e finanziare il mercato estivo. Zaniolo resta il maggior indiziato a partire: servirà una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro per strapparlo ai capitolini e alla concorrenza inglese. La sfida per Zaniolo è aperta: Juventus e Tottenham rilanciano la sfida.

G.M.