Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo accetta l’offerta!

Cristiano Ronaldo avrebbe già deciso il suo addio alla Juventus, ecco la scelta del portoghese per il suo futuro

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato contro l’Udinese, con un 3-1 molto convincente. Bianconeri che ritrovano il primato in classifica a pari merito con l’Inter ed esultano per la buona prova del tridente formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Doppietta per l’asso portoghese, arrivato alla quinta rete nelle ultime quattro gare giocate. CR7 sta ritrovando smalto dopo un periodo grigio e vuole caricarsi sulle spalle la squadra in vista di una seconda parte di stagione al cardiopalma. Ma il suo futuro sembra già lontano da Torino, stando ai rumours che arrivano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Cristiano Ronaldo

‘Diario Gol’ infatti riferisce di un Ronaldo voglioso di un’ultima grande esperienza in un club europeo prima del ritiro. Non sarebbe nelle sue intenzioni chiudere la carriera in bianconero e avrebbe dato mandato a Jorge Mendes di valutare le opzioni, in vista di un addio che potrebbe concretizzarsi già in estate. Il ritorno al Manchester United sarebbe escluso, i Red Devils molto probabilmente non giocheranno la prossima Champions League e anche in patria difficilmente sarebbero competitivi per vincere dei titoli. La possibilità di lottare per i massimi traguardi, invece, sarebbe assicurata dal Psg, che sta pensando alla cessione di Neymar e vuole rimpiazzarlo con un grande colpo. CR7 avrebbe avuto assicurazioni, in particolare, sul fatto che Mbappé resti a Parigi almeno per un’altra stagione, per aiutarlo a vincere quanti più trofei possibili, Champions compresa. Una notizia che, tra le altre, non fa felice neanche il Real Madrid, che si preparava a lanciare l’assalto per il giovane francese.

N.L.C.