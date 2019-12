Sorteggi ottavi Champions League: le avversarie di Juve, Napoli e Atalanta

Sorteggi ottavi Champions, dalle 12 a Nyon gli accoppiamenti di Juventus, Napoli e Atalanta: scopri con noi le rivali delle italiane

Lunedì importante per Juventus, Napoli e Atalanta che tra poco scopriranno le loro avversarie negli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri, azzurri e nerazzurri sono le tre squadre italiane superstiti, non ce l’ha fatta l’Inter retrocessa in Europa League. A Nyon, in Svizzera, si terrà il sorteggio, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sorteggi ottavi Champions, le urne

Juventus vincitrice del proprio girone e dunque testa di serie con Liverpool, Manchester City, Psg, Barcellona, Bayern Monaco, Valencia e Lipsia. I bianconeri giocheranno la gara di ritorno in casa, non sarà così invece per Napoli e Atalanta, giunte seconde e dunque nell’altra urna con Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Lione, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

In questa fase, sorteggio soggetto ad alcuni vincoli: non si possono affrontare squadre della stessa nazionalità e squadre già affrontate ai gironi. Le possibili avversarie della Juve saranno dunque Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Lione, Borussia Dortmund. Per il Napoli, Manchester City, Psg, Barcellona, Bayern Monaco, Valencia e Lipsia. Per l’Atalanta, Liverpool, Psg, Barcellona, Bayern Monaco, Valencia e Lipsia.

Gli ottavi si giocheranno per le gare d’andata il 18, 19, 25 e 26 febbraio. Le gare di ritorno ci saranno invece il 10, 11, 17 e 18 marzo.

Champions League, info tv e streaming sorteggi

A partire dalle ore 12, sorteggi in tv su Sky Sport 24 (200) e in chiaro su Mediaset Canale 20. Streaming a pagamento su Sky Go, visione gratuita sul web con Mediaset Play oppure sul sito dell’Uefa.

Champions League, sorteggi LIVE

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona