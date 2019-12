Calciomercato Juventus e Inter, big spagnola irrompe nella corsa a Tonali: la situazione

Aumentano le pretendenti a Sandro Tonali, centrocampista e talento del Brescia, sulle cui tracce non ci sarebbero più solo Juventus e Inter

Juventus e Inter avrebbero un ostacolo in più nella corsa a Sandro Tonali. Sarebbe infatti in aumento la concorrenza per arrivare ad ottenere il cartellino del giovane e talentuoso giocatore del Brescia. Considerato da molti addetti ai lavori l’erede di Andrea Pirlo, il mediano classe 2000 si sta confermando a grandissimi livelli anche nella sua prima stagione in Serie A. Infatti il suo ruolino di marcia lo sta facendo vedere come un titolare inamovibile nella formazione del tecnico Eugenio Corini. Nel corso delle sue 15 partite giocate nel massimo campionato Tonali ha quasi sempre offerto prestazioni decisamente lusinghiere, tanto da far accendere ulteriormente altri riflettori su di lui.

Calciomercato Serie A, Tonali: l’Atletico Madrid preoccupa Juventus e Inter

Tra quelli provenienti dall’estero il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport‘, Nicolò Schira, ha fatto trapelare quello dell’Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, avrebbe dunque messo gli occhi sul calciatore originario di Lodi.

Un’asta di mercato che sembra essere quindi non solo essere alle battute iniziali, ma anche essere destinata a diventare internazionale. Una situazione che non potrà che far piacere al patron delle Rondinelle, Massimo Cellino, che per il momento ha fissato la valutazione del suo gioiellino a 50 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare vertiginosamente nel corso dei prossimi mesi e soprattutto durante l’estate.

