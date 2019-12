Calciomercato Inter, tante big sulle sue tracce: la conferma del presidente

Il suo inizio stagionale è stato davvero impressionante: ora il futuro è sempre più in bilico con l’annuncio del presidente per Kulusevski

L’Inter non intende stare a guardare in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, ma la società nerazzurra dovrà stare attenta alle altre big d’Europa pronte a soffiare i vari obiettivi di Conte. Sulla lista della spesa dell’allenatore leccese ci sarebbe da tempo il nome di Dejan Kulusevski, giovane attaccante del Parma, in prestito dall’Atalanta, che si è reso protagonista alla sua prima e vera stagione in Serie A. Quattro gol e sei assist vincenti il suo bottino finora con la maglia della squadra emiliani. Le sue prestazioni entusiasmanti hanno attirato l’attenzione anche delle big della Premier.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Kulusevski

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” nell’ultima sfida al San Paolo contro il Napoli, sulle tribune del catino di Fuorigrotta sarebbero stati avvistati gli osservatori del Manchester United, arrivati in Italia proprio per visionare da vicino il giovane attaccante svedese, autore di un gol e di un assist contro la formazione partenopea. Il suo valore in estate si aggirava intorno ai dieci milioni di euro: ora si è più che triplicato con l’intenzione dell’Atalanta di mettere a segno l’ennesima plusvalenza per un prodotto del settore giovanile.

Da pochi minuti sono arrivate, infine, anche le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, presente a Nyon per i sorteggi degli ottavi di Champions League. Lo stesso numero uno del club bergamasco ha parlato anche dell’esplosione del giocatore di sua proprietà: “Kulusevski è un giocatore pazzesco, di grandissime qualità. Tante squadre lo vogliono. Per fortuna è nostro e abbiamo tanto tempo per decidere cosa fare”. Dall’Inter al Manchester United, in tanti hanno già bussato alla porta del presidente Percassi.

