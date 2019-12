Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Buffon: sgarbo all’Inter

La dirigenza della Juventus ha messo gli occhi su Juan Musso, ieri protagonista del match dell”Allianz Stadium’ malgrado la sconfitta dell’Udinese. Il portiere della nazionale argentina è sul taccuino anche dell’Inter sul calciomercato.

Ieri non ha sfigurato davanti al suo idolo, anzi. Juan Musso si è confermato come uno dei portieri più affidabili della Serie A nel pomeriggio dell”Allianz Stadium’ malgrado la sconfitta contro la capolista Juventus. L’Udinese ha perso sotto i colpi di Cristiano Ronaldo, che con una doppietta ha trascinato i campioni d’Italia al successo e all’aggancio in vetta all’Inter. Il portiere argentino ha comunque evitato un passivo ben peggiore alla formazione di Gotti, non permettendo ai padroni di casa di dilagare rispetto al 3-1 con cui si è concluso il match.

Leggi anche: Calciomercato Inter, sfida Radu-Musso per il post Handanovic

Musso ha sfoderato un paio di parate da applausi sul connazionale Gonzalo Higuain, per poi ripetersi nell’ultima porzione di gara su Ronaldo, ad un passo dalla tripletta. Insieme a Pussetto, autore della rete della bandiera, è stato il migliore dell’Udinese, non sfigurando davanti al totem Buffon. Il portierone della ‘Vecchia Signora’ ed ex capitano è infatti il punto di riferimento di Musso, come rivelato in una recente intervista: “Era l’idolo di tutti noi bambini che cominciavamo a giocare in porta. Buffon è il portiere al quale mi sono maggiormente ispirato, ha vinto tutto“.

Calciomercato Juventus, occhi su Musso tra i pali: sfida all’Inter

Le prestazioni dell’ex Racing non stanno passando inosservate, catturando ovviamente l’occhio agli operatori di mercato. Di recente, oltre a Fiorentina e Milan, l’estremo difensore classe ’94 è finito nei radar dell’Inter, che ha iniziato a guardarsi attorno per il post-Handanovic. Ma anche la stessa Juventus starebbe seguendo la crescita e il rendimento di Musso, che nell’idea della dirigenza della Continassa andrebbe a rimpiazzare proprio Buffon come vice-Szczesny tra i pali bianconeri. Regolarmente nel giro della Nazionale Albiceleste, il portiere nato a San Nicolas ha un contratto fino al 2023 con l’Udinese. Acquistato dal Racing per circa 4 milioni di euro, il suo valore adesso si è quadruplicato oscillando tra i 15 e i 20 milioni. Il club della famiglia Pozzo non farà sconti quando sarà il momento di cedere il suo gioiello, che adesso ha gli occhi addosso anche della ‘Vecchia Signora’…

Leggi anche: Calciomercato Juventus, futuro Haaland: spunta un viaggio a Salisburgo

G.M.