Calciomercato Juventus, il grande amico a Ronaldo: “Ritirati”

Il campione russo dei pesi leggeri UFC, Khabib Nurmagomedov, grande amico di Cristiano Ronaldo, ha svelato quando dovrà ritirarsi il portoghese

Dopo alcune settimane senza incidere più di tanto, il campione portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, è tornato più in forma che mai. Sarri aveva svelato di un fastidio al ginocchio con la successiva sostituzione contro il Milan che aveva mandato su tutte le furie l’attaccante bianconero. Nell’ultima sfida di campionato Cr7 è tornato a segnare una doppietta dopo i gol in Serie A contro Sassuolo e contro la Lazio. All’età di 35 anni (che compirà il prossimo 5 febbraio), lo stesso centravanti lusitano dovrà gestirsi al meglio visto che non è più giovanissimo.

Calciomercato Juventus, il consiglio a Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di Russia Today ha rilasciato alcune dichiarazioni il suo grande amico e campione dei pesi leggeri UFC, Khabib Nurmagomedov, che gli ha dato un grande consiglio per quanto riguarda il suo futuro: “Deve ritirarsi al momento giusto. All’età di 35 anni la forma fisica…” facendo così intendere una condizione non sempre al top col passare dei mesi e degli anni. Poi ha aggiunto: “Arriverà un momento dove tu non lasci lo sport, ma è lo sport che ti lascerà”. Messaggi chiari e senza giri di parole che potrebbero così far cambiare idea a Cr7, voglioso di giocare fino a quarant’anni.

Infine, lo stesso campione russo Khabib ha svelato anche i motivi delle sue dichiarazioni: “A fine carriera non hai le stesse motivazioni di quando hai iniziato e così ci saranno altri giovani campioni, più vogliosi e motivati, che prenderanno il tuo posto. Nulla sarà in cima per sempre”. I consigli degli amici vanno sempre accettati, ma Cr7 è sempre più convinto di disputare altre stagioni ad alti livelli.

