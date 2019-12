Calciomercato Juventus, quattro incontri: Liverpool beffato

Affare ben avviato in ottica calciomercato Juventus. Il CFO bianconero Paratici ha già avuto quattro incontri per battere la concorrenza del Liverpool.

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è quello di reclutare un terzino sinistro. Alex Sandro non sta vivendo la sua migliore stagione da quando è arrivato in Italia e Mattia De Sciglio è spesso ai box per infortunio. Il CFO bianconero Fabio Paratici è pronto a sfruttare eventuali occasioni che dovessero presentarsi a gennaio, ma di pari passo è già al lavoro per la prossima stagione, con Emerson Palmieri obiettivo primario. Non solo possibili colpi a costo zero, ma anche giovani profili segnalati dagli osservatori in giro per il mondo.

Calciomercato Juve, sprint per Goncalves: contatti ben avviati

In tale ottica, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo transalpino ‘L’Equipe’, la Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per Mathieu Goncalves, 18enne terzino sinistro francese di origini brasiliane che può agire anche da difensore centrale e che milita attualmente in patria con il Tolosa. Nonostante la giovane età può vantare già 4 presenze in Ligue 1 ed una in Coppa di Lega. La trattativa sembra ben avviata visto che ci sono già stati quattro incontri tra le parti per parlare del futuro del Nazionale Under 19.

Mercato Juventus, concorrenza Klopp per Goncalves

Dopo l’assalto fallito la scorsa estate, la Juventus spera di chiudere presto l’affare per riuscire ad anticipare la concorrenza dei campioni d’Europa del Liverpool. Dalla Francia, infatti, è emerso che anche Klopp – fresco di rinnovo di contratto – sarebbe molto interessato a Mathieu Goncalves per la prossima stagione. I bianconeri si sono mossi per primi: vedremo chi riuscirà a spuntarla.

