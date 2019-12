Calciomercato Inter, senti Gabigol: “Non credo tornerò in Italia”

L’attaccante brasiliano Gabigol è sotto contratto con l’Inter sino al 2022, ma a gennaio sembra sempre più probabile una sua cessione.

E’ stato il grande protagonista che ha riportato il Flamengo in vetta al Sudamerica. Ora Gabigol è concentrato al massimo per regalare al club brasiliano il Mondiale per Club. Raggiunta la finale dopo aver battuto l’Al-Hilal in semifinale, la società di Rio de Janeiro attende di conoscere la prossima finalista, che sarà la vincente della sfida tra Liverpool e Monterrey.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, la Lokomotiv vuole Joao Mario: problema prezzo

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, colpo Vidal per Conte: cambia tutto!

Calciomercato Inter, Gabigol chiude al ritorno

“Credo proprio che non tornerò a giocare in Italia. All’Inter ho avuto poche opportunità, ma è stato bello comunque ed è stata un’esperienza importante”. Così ha parlato Gabigol al termine della sfida tra Flamengo e Al-Hilal. L’attaccante brasiliano è in prestito dal club nerazzurro sino a gennaio e possibili novità sul suo futuro potrebbero emergere dopo il Mondiale per Club.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Flamengo sogna di trattenere il giocatore, che ha però estimatori anche in Europa. Su di lui si è parlato in particolare di Valencia ed Atletico Madrid, ma il giocatore ha confessato che, se dovesse tornare in Europa, la prima scelta sarebbe la Premier League. Per riscattare l’attaccante al Flamengo serviranno non meno di 20-25 milioni di euro.

Calciomercato Inter, nessun contatto con l’attaccante

“L’Inter? Ho grande rispetto perché con loro ho un contratto sino al 2022, ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo dunque cosa succederà a gennaio”. Così sempre Gabigol nel post gara del Mondiale per Club. “Vedremo a gennaio cosa succederà. Ora sono concentrato sulla finale, penso si parlerà del mio futuro dopo questa competizione. L’Inter non mi ha dato tante opportunità, ma è comunque stato un periodo importante della mia carriera. Ho giocato per una grande squadra e ho imparato tanto dai miei compagni, che porto sempre nel cuore”.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, nuovo club europeo su Gabigol: ecco l’offerta

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juve e Inter, futuro Haaland: c’è l’indizio social

A.G.