Calciomercato Milan, altro nome da Barcellona: piace Alena

Non solo Todibo, l’asse Milan-Barcellona sembra essere piuttosto caldo: i rossoneri a centrocampo pensano a Carles Alena.

Si fa sempre più caldo l’asse Milan–Barcellona. I rossoneri valutano tanti profili in uscita dal club catalano come possibili rinforzi per il mercato di gennaio. Il nome più caldo è quello di Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese che il Milan avrebbe individuato come il rinforzo ideale per gennaio, visti i problemi fisici di Duarte e Caldara.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Serie A, corsa ad Ibrahimovic: c’è il sorpasso!

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Serie A, le big all’assalto del forte centrale del Tottenham

Calciomercato Milan, Todibo e non solo da Barcellona

Todibo è certamente il nome più caldo per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan. Gli ostacoli maggiori sono il fatto che Valverde non vorrebbe cedere il giocatore e che il Barcellona preferirebbe monetizzare piuttosto che lasciar partire in prestito il centrale transalpino.

Per tutte le ultime notizie sul mercato CLICCA QUI!

Todibo non è però l’unico nome di casa Barcellona segnato sull’agenda della dirigenza rossonera. Rakitic resta il sogno, mentre per la difesa piace anche Wague. Il ‘Mundo Deportivo’ rilancia però un’ulteriore suggestione milanista. Si tratta di Carles Alena, centrocampista classe 1998. Alena è uno dei più interessanti prospetti della cantera ‘Blaugrana’: Valverde già nella scorsa stagione lo ha inserito nella rosa della prima squadra, ma lo spazio per lui non è molto.

Calciomercato Milan, suggestione Alena: la situazione

Alena ha totalizzato in stagione soltanto quattro presenze tra campionato e Champions League, per un totale di soli 170 minuti. Da qui il fatto che per il Milan possa rappresentare un’importante occasione. Il club rossonero sarebbe sicuramente in grado di dare un minutaggio maggiore al natio di Matarò, che per età e prospetto rientra a pieno nello standard di Elliott. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come una delegazione catalana abbia incontrato la dirigenza rossonera a Milano per parlare, oltre che di Todibo, anche di Alena, che piace anche a Getafe e Real Betis. Il Barcellona però è restio ad una sua cessione: non è lui il primo nome dei possibili partenti a centrocampo. Se Vidal dovesse essere ceduto, allora il giovane catalano non partirà.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, caccia al colpo dal Barcellona e ultime sul rinnovo di Calabria

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, colpo Vidal per Conte: cambia tutto!

A.G.