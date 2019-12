Calciomercato Milan, triplo colpo in casa Barcellona: i dettagli

Zvominir Boban e Paolo Maldini già al lavoro per il prossimo calciomercato Milan estivo. Possibile triplo affare col Barcellona tra difesa e centrocampo

In attesa di una risposta da Ibrahimovic, il Milan riflette già su come poter alzare il livello tecnico della squadra in vista della prossima stagione. A meno di un cambio di proprietà il budget a disposizione della dirigenza sarà molto ristretto, ma questo non significa che non potranno essere portate a termine importanti operazione in entrata. Boban e Maldini potrebbero ricorrere a qualche cessione, vedi quella di Suso e Kessie senza dimenticare Donnarumma il cui rinnovo resta molto complicato, per incrementare quel tesoretto da reinvestire poi per rinforzare la rosa oggi a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Rakitic al centro del progetto: lo convince Boban

Il calciatore simbolo del Milan che nascerà nella prossima estate potrebbe essere Ivan Rakitic. Il campione croato ha di recente ritrovato un po’ di spazio nel Barcellona, ma è evidente che la sua avventura coi blaugrana è giunta ai titoli di coda. Il club presieduto da Bartomeu chiede oggi sui 30-35 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra destinata ad abbassarsi da qui al termine della stagione, quando mancherà appena un anno alla scadenza del contratto. Diciamo che con 20-25 milioni la società di Elliott sarebbe in grado a giugno di strappare il via libera dei catalani, mentre potrebbe usare l’ascendente di Boban per convincere il classe ’88 a sposare la causa rossonera. Da questo punto di vista uno sforzo dovrebbe farlo pure lo stesso fondo americano, dato che il vice Campione del Mondo ha uno stipendio di circa 8 milioni. Considerati qualità e blasone, per lui potrebbe essere fatta un’eccezione rispetto ai paletti fissati per il monte ingaggi.

Calciomercato Milan, da Rakitic a Todibo: colpo triplo in casa Barcellona

Col Barcellona l’affare potrebbe allargarsi ad altri due nomi, nello specifico a due giovani difensori. Parliamo del centrale 19enne Jean-Clair Todibo, che il Milan sta già provando a prendere per la finestra di gennaio anche se Valverde si è opposto alla sua partenza, e del terzino destro classe ’98 Moussa Wague. Il 21enne, chw ha una clausola risolutiva da circa 100 milioni di euro, è chiuso da Semedo e per questo – come per Todibo – potrebbe accettare una cessione a una cifra relativamente bassa con annessa però recompra. Per Rakitic, Todibo e Wague il Milan potrebbe arrivare a spendere complessivi 50 milioni.

