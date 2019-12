Calciomercato Juventus, anche Sarri lo ‘scarica’: addio ad un passo!

Resta un’incognita il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus, ora Maurizio Sarri lancia una frecciata al giocatore ex Fiorentina: addio a gennaio?

“Quando vedo un giocatore toccare la palla più di due volte me ne andrei dalla panchina”. Una battuta? Forse, ma anche una piccola frecciata a chi porta troppo il pallone durante la partita. Lo ha detto Maurizio Sarri al termine della sfida tra Juventus e Udinese.

LEGGI ANCHE —> Mercato Juventus, Simeone irrompe sull’obiettivo bianconero

Calciomercato Juventus, Sarri punge

Nel corso della conferenza stampa post-gara, ad una domanda su Bernardeschi e su chi porta troppo la palla, Maurizio Sarri ha risposto in maniera chiara: “Al terzo tocco me ne andrei e lascerei la panchina”. Chi ha orecchi per intendere intenda dunque. Così, tra la bella prova del tridente Dybala–Higuain e Ronaldo e queste parole, il futuro di Bernardeschi in bianconero resta sempre più in dubbio.

Per tutte le ultime notizie sul mercato CLICCA QUI!

Il giocatore ex Fiorentina non ha fino ad ora fornito delle prestazioni positive. Spesso beccato dal pubblico bianconero, il classe 1994 non è riuscito mai ad ingranare. Sarri lo ha spesso difeso, ma ora ecco arrivare il primo segnale di critica. Segno che forse il tecnico toscano sarebbe pronto a lasciar partire il giocatore nato a Carrara.

Calciomercato Juventus, su Bernardeschi Milan, Napoli e non solo

Più estero che Italia per Federico Bernardeschi? Probabilmente sì. In particolare le piste più calde sembrano arrivare dalla Premier League. In particolare il Chelsea starebbe pensando sia a lui che a Lorenzo Insigne per regalare a Lampard un colpo a gennaio. Attenzione però anche all’ipotesi Manchester United. All’estero poi non è neppure da escludere la pista Barcellona: la Juventus potrebbe inserire il giocatore toscano nell’affare per arrivare a Carles Perez. In Italia probabilmente le uniche squadre che potrebbero puntare a Bernardeschi sarebbero Napoli (se dovesse magari partire Insigne o un altro attaccante esterno) o Milan. Ai rossoneri il giocatore potrebbe venire offerto come parziale contropartita nell’affare Donnarumma.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, quattro incontri: Liverpool beffato

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma per il trequartista: le ultime

A.G.