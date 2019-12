Calciomercato Milan, caccia al colpo dal Barcellona e ultime su rinnovo Calabria

Per il Milan è senza alcun dubbio prioritario il tema difesa in queste settimane attraverso il rinnovo di Davide Calabria e l’arrivo di Jean-Clair Todibo dal Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, in queste ore i dirigenti del Milan si starebbero concentrando sul reparto difensivo della formazione di Stefano Pioli. Infatti le mosse dei vertici rossoneri sarebbero inequivocabili riguardo alle loro intenzioni. Un fronte concerne certamente la permanenza dei punti fermi della retroguardia. Si legge in questo senso l’incontro che sarebbe avvenuto in sede tra la dirigenza del club meneghino e Alessandro Lucci. Difatti quest’ultimo, quale agente di Davide Calabria, ha tenuto un vertice a Casa Milan per discutere del possibile rinnovo di contratto del suo assistito. Le intenzioni della società rossonera non riguarderebbero però solo il desiderio di trattenere alcuni suoi giocatori, ma anche quello di rinforzare il proprio organico.

Calciomercato Milan, non solo rinnovo Calabria: si tratta col Barcellona per Todibo

Gli uomini mercato del Diavolo infatti starebbero proseguendo nella trattativa con il Barcellona per Jean-Clair Todibo. La volontà del gruppo Elliott sarebbe quella di ottenere il cartellino del giovane difensore francese in prestito con obbligo di riscatto.

Le parti starebbero dunque continuando a trattare su questa base, anche se per il momento non sarebbe stato raggiunto un accordo sulle cifre. Il club blaugrana difatti sarebbe, almeno per ora, fermo sulla richiesta di 25 milioni di euro ed una ricompra ad una somma prestabilita. Per il momento quindi non ci sarebbe ancora il sì da parte del Milan.

