Calciomercato Inter, doppio annuncio per Kulusevski: come cambia la situazione

Ore calde intorno al nome di Dejan Kulusevski, centrocampista cercato dall’Inter di Conte. Hanno preso la parola prima l’agente e poi il ds del Parma Daniele Faggiano.

Dejan Kulusevski è senza dubbio la rivelazione di questo campionato. Ben sei assist e 4 gol, il bottino impressionante raccolto dal classe 2000 nato a Stoccolma, che ha attirato su di se l’attenzione delle big di Serie A e non solo. Tra le squadre maggiormente interessate al centrocampista di proprietà dell’Atalanta c’è sicuramente l’Inter di Antonio Conte che sogna di portarlo a Milano già a gennaio nonostante il prestito al Parma. Per tutte le ultime notizie sul mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, anche il Napoli su Kulusevski

Intervenuto oggi a “Radio Punto Nuovo”, Stefano Sem, agente di Kulusevski ha spiegato la situazione legata al suo assistito aprendo anche al Napoli: “Giuntoli interessato? Sicuramente, Giuntoli è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società. Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l’occasione della vita – non economicamente – ma soprattutto a livello sportivo. Sta facendo molto bene e quando inizia un percorso vuole portarlo a termine. In ogni caso il ragazzo è dell’Atalanta e di certo non lo regala”.

SOGNO BIG – “Discorsi approfonditi con la società del Napoli non ne ho fatti, ma vediamo quello che potrebbe succedere a gennaio per poterci sbilanciare. Il sogno del ragazzo è quello di giocare in una grande squadra, ma è il sogno di tutti”.

Calciomercato Inter, il Parma non molla Kulusevski

L’agente di Kulusevski ha quindi aperto all’ipotesi di vedere il suo assistito in un altro club alla riapertura del calciomercato. Partenza quindi solo per una big per il giovanissimo centrocampista in prestito a Parma che però nel caso dovrà risolvere proprio il contratto con i ducali. Operazione non semplice viste le parole del ds Daniele Faggiano a ‘Radio Punto Nuovo’: “È un mostro, ottima operazione per lui e Cornelius, abbiamo buoni rapporti con l’Atalanta. Resterà con noi fino a fine stagione“. Potrebbe quindi non bastare per l’Inter l’apertura del procuratore, Kulusevski per ora non si muove.

