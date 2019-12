Calciomercato Inter, colpo Vidal per Conte: cambia tutto!

Vidal si allontana dall’Inter: ecco la decisione del Barcellona sul centrocampista cileno

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Vidal all’Inter può essere uno di questi, con il cileno che sembra pronto a riabbracciare il suo mentore Antonio Conte. Il centrocampista del Barcellona sarebbe contento di ritrovare il suo vecchio allenatore alla Juventus, con il quale ha raggiunto traguardi importanti e si è lanciato nel grande calcio. Le ultime indiscrezioni rivelano di contatti insistenti tra l’Inter e l’entourage del calciatore, ma secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il Barça ha comunicato all’agente del cileno di non volerlo cedere nella finestra di gennaio. Un intrigo di calciomercato che potrebbe risolversi definitivamente nei prossimi giorni, con Vidal che spinge per andar via dalla Spagna e diventare un nuovo calciatore dell’Inter.

Calciomercato Inter, doccia fredda per Conte: si complica Vidal

Il rapporto che intercorre tra Arturo Vidal e Antonio Conte è uno di quelli speciali. Il centrocampista cileno è stato uno dei primi acquisti del tecnico leccese, quando nel 2011 sedeva sulla panchina della Juventus. E proprio grazie al lavoro dell’attuale allenatore nerazzurro, Vidal si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Nonostante l’età, dunque, e la parentesi non troppo felice al Barcellona, Vidal sarebbe desideroso di rilanciarsi, per giocare ancora un ruolo importante nella propria carriera. L’Inter ha bisogno di centrocampisti, a maggior ragione con il suo curriculum e la sua esperienza. Un’occasione di mercato che Conte vuole sfruttare a tutti i costi, nella speranza che il suo amico Marotta lo assecondi senza troppe storie. Ora tutto dipenderà però dalla volontà del Barcellona, che se non dovesse cambiare nei prossimi giorni potrebbe significare addio a Vidal in casa Inter. La trattativa è al momento in una fase di stallo in attesa di ulteriori sviluppi. Il club nerazzurro resta alla finestra con la speranza di una riapertura da parte dei blaugrana.

