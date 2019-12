Calciomercato Juve e Inter, futuro Haaland: c’è l’indizio social

Il Salisburgo si coccola l’attaccante norvegese, Erling Haaland, autore di un inizio stagionale da urlo. Beffate Juventus e Inter, c’è l’accordo con un altro club

Il futuro di Erling Haaland è sempre più in bilico. Il forte e giovanissimo attaccante norvegese del Salisbugo, già autore di 28 gol in 22 partite in campionato con otto centri in sei gare di Champions League, ha attirato le attenzioni delle big d’Europa e d’Italia. Sulle sue tracce ci sarebbero già da diverse settimane Juventus e Inter, ma il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Dotato di fisico imponente associato ad una tecnica sopraffina, il norvegese sarebbe perfetto per un una filosofia di calcio come quella inglese.

Calciomercato Juve e Inter, Haaland verso la Premier

Protagonista di un inizio stagionale da urlo, come svelato dal tabloid inglese “Mirror” l’attaccante del Salisburgo sarebbe vicinissimo al Manchester United con un’intesa di massima tra le due società sulla base di 80 milioni di euro. Cifre importante per il classe 2000, ormai pronto per il suo salto di qualità. Il giocatore, inoltre, giocherebbe fino al termine della stagione con la compagine austriaca per completare al meglio il processo di crescita iniziato nel gennaio 2019 dopo l’addio al Molde con il trasferimento al Salisburgo.

Infine, Haaland avrebbe reso, per certi versi, “ufficiale” il suo approdo al Manchester United con una firma sulla maglia dei “Red Devils”, come testimonia la storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram. Non ci sarebbe, però, solo quella del suo possibile nuovo club, con alcuni autografi siglati anche sulle casacche di Napoli e Genk, le avversarie affrontate nel girone di Champions League. Juventus e Inter sembrano ormai pronte a dire addio al loro obiettivo di mercato per rinforzare l’attacco con un prospetto giovane e interessante.

