Calciomercato, il ritorno di Joao Cancelo: i dettagli dell’affare

Joao Cancelo, ex terzino di Inter e Juventus, può lasciare il Manchester City a gennaio. Si profila un ritorno al passato: ci pensa il Valencia.

La sua cessione è fruttata alla Juventus 60 milioni di euro. L’impatto di Joao Cancelo con la maglia del Manchester City è stato però tutt’altro che indimenticabile. Il terzino portoghese infatti ha sì disputato tutte le sei gare di Champions League con i ‘Citizens’ (quattro da titolare), ma in Premier è sceso in campo solo in sei occasioni. Non si esclude quindi un possibile addio a gennaio.

Calciomercato, Cancelo via a gennaio?

La scelta di Guardiola è piuttosto chiara: in campionato il ruolo da titolare è di Kyle Walker. E il fatto di non essere la prima scelta può rappresentare un problema per Cancelo, soprattutto nell’anno in cui si disputano gli Europei. Da qui il fatto che il giocatore potrebbe lasciare Manchester a gennaio per trovare una squadra in cui giocare titolare.

E per l’ex di Juventus e Inter sembra profilarsi un ritorno al passato. Secondo ‘Super Deportes’ il Valencia sarebbe in prima fila per convincere il portoghese a tornare in Spagna. Già dopo la stagione disputata con l’Inter, Cancelo sarebbe potuto tornare a Valencia. I 40 milioni della clausola stipulata con i nerazzurri vennero però pagati dalla Juventus, che lo portò a Torino. Ora gli spagnoli sognano il ritorno.

Calciomercato, a Guardiola serve un terzino

L’operazione ritorno-Cancelo è difficile, ma non impossibile. Il giocatore, stando appunto a ‘Super Deportes’, avrebbe dato il proprio consenso per tornare a giocare a Valencia. Il club spagnolo cerca un terzino destro visto l’infortunio di Cristiano Piccini e l’adattamento di Daniel Wass a terzino. Visto l’elevato costo del cartellino, il Valencia starebbe ragionando su un prestito. La partenza dell’esterno portoghese dipenderà però soprattutto dalla volontà di Pep Guardiola. Nel periodo invernale tante saranno le partite in Inghilterra tra campionato e coppe e ci sarà bisogno di più giocatori possibili. Cancelo troverà sicuramente minuti e potrebbe partire solo nel caso in cui il City dovesse decidere di acquistare un nuovo terzino destro.

