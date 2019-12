Calciomercato Inter, svolta in mediana: c’è l’apertura!

Il calciomercato dell’Inter vedrà l’arrivo di un centrocampista già a gennaio: torna ad accendersi la pista per il super colpo

In attesa di scendere in campo per Inter-Genoa, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, la squadra di Conte potrebbe accogliere almeno un nuovo arrivo nel calciomercato di gennaio. Il focus resta il centrocampo, visti i lunghi infortuni di Barella e Sensi ed il contratto di Borja Valero in scadenza a giugno. Torna prepotentemente di moda il nome di Vidal, pronto a dire addio al Barcellona.

Calciomercato Inter, sia riaccende la pista Vidal: le ultime

Secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo‘, la giornata odierna potrebbe essere quella decisiva per il futuro del guerriero cileno. L’ex Juventus, escluso dall’undici titolare da Valverde nel Clasico contro il Real Madrid, avrebbe quindi intenzione di cambiare aria. Manchester United ed Inter restano alla finestra, con Conte che vede in Vidal il nome ideale per la rincorsa al tricolore. L’agente di Vidal, Fernando Felicevich, ha assistito ieri al Clasico e con ogni probabilità parlerà oggi alla dirigenza del Barcellona.

La volontà è quella di separarsi già a gennaio, vista la voglia di Vidal di non vivere in blaugrana una situazione da comprimario. L’Inter dunque resta alla finestra con Vidal che tornerebbe volentieri a lavorare con il ‘maestro’ Conte, dopo un ultimo periodo poco felice in quel di Barcellona.

Calciomercato Inter, sogno Vidal: numeri e cifre

32 anni e la voglia di tornare a vivere un ruolo da protagonista, magari ancora una volta in Serie A. Arturo Vidal lavora al suo addio al Barcellona, vista anche la scadenza del contratto con i catalani fissata al 30 giugno 2021. Il cileno, dopo l’esclusione nel Clasico, ha ormai deciso di lasciare già a gennaio il club blaugrana con l’Inter di Conte che resta in primissima linea. Il Barcellona però non intende scendere sotto i 15 milioni di euro per il cartellino dell’ex Juventus che rischia di vedere sempre meno il campo da qui a giugno. Situazione in divenire, la strada per il futuro del classe 1987 pare quindi tracciata: addio al Barcellona sempre più probabile.

S.C