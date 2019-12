Calciomercato Juventus, top player da 100 milioni per Sarri: doppio addio

Paratici e Sarri a caccia di un centrocampista di livello. Kante è uno dei sogni sul calciomercato della Juventus, che nell’operazione con il Chelsea potrebbe inserire Emre Can e Bernardeschi.

Serve un centrocampista di spessore alla Juventus per elevare ulteriormente il livello del reparto bianconero. Settore in sovrannumero in questa stagione per Maurizio Sarri, ma per caratteristiche non completo in riferimento ai dettami tattici del tecnico di Figline. Un profilo in grado dare quantità e qualità in mediana, per reggere anche l’urto del tridente offensivo. Identikit che corrisponde al nome di N’Golo Kante, perno tra l’altro del Chelsea di Sarri la scorsa stagione nel trionfo in Europa League e nell’ottimo terzo posto in Premier.

Il nazionale francese si è dimostrato un elemento imprescindibile per Sarri, con l’attuale allenatore della ‘Vecchia Signora’ che lo accoglierebbe a braccia aperte a Torino. Kante è un giocatore molto stimato anche dal CFO Fabio Paratici, che lo segue fin dai tempi del Leicester. Strapparlo al Chelsea sarà però impresa ardua, visto che il sodalizio di Abramovich lo ha dichiarato più volte incedibile. Senza contare l’agguerrita concorrenza per il 28enne campione del mondo, in particolare del Real Madrid del connazionale ed estimatore Zidane.

Calciomercato Juventus, sogno Kante: Emre Can e Bernardeschi al Chelsea

La Juventus però può giocarsi alcune carte per tentare di convincere il Chelsea. La dirigenza della Continassa potrebbe inserire nell’operazione alcune contropartite gradite ai ‘Blues’ per venire incontro alle richieste dei londinesi, che valutano intorno ai 100 milioni di euro il proprio gioiello. Emre Can ad esempio, in uscita dalla Juve, può fare al caso di Lampard per un’eventuale sostituzione a centrocampo di Kante, con il tedesco cercato dal Chelsea già ai tempi di Liverpool. Al nazionale teutonico Paratici potrebbe aggiungere nel piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, la cui situazione è seguita con particolare attenzione dagli uomini mercato dei ‘Blues’. Una maxi operazione, inoltre, che può allargarsi ad Emerson Palmieri e Willian (in scadenza di contratto a giugno), sul taccuino della dirigenza campione d’Italia.

G.M.