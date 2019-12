Sampdoria-Juventus, tegola Sarri: sostituzione e Supercoppa a rischio!

Problema fisico per Alex Sandro, costretto a lasciare il campo nel finale di partita contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. La sfida è poi terminata 1-2 per la squadra bianconera allenata da Maurizio Sarri

Brutte notizie per la Juventus nel finale del match della 17esima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Alex Sandro è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Il terzino brasiliano, rientrato recentemente dopo un infortunio muscolare, potrebbe dunque essere in dubbio per la Supercoppa italiana contro la Lazio, in programma domenica a Riyad. Il laterale ha lasciato il posto a De Sciglio sulla fascia sinistra. Si attendono dunque notizie sulle sue condizioni in vista della sfida ai biancocelesti che assegnerà il primo trofeo stagionale. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A—> clicca qui!

EP