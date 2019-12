Cristiano Ronaldo dà una lezione a Diletta Leotta | Ecco come si fa – VIDEO

Diletta Leotta ha intervistato il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo, autore ieri di un eurogol a Genova contro la Sampdoria

In un clima confidenziale e scherzoso, Cristiano Ronaldo ha spiegato alla conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, i motivi della sua esultenza ‘siuu’. “Ho iniziato a dire ‘yes’, in italiano sì quando ero al Real Madrid. Non so bene perché – ha proseguito CR7-, mi è venuto naturale. Segnai un gol e feci questo, ma non mi aspettavo che le persone si chiedessero il perché. E’ stato naturale, diciamo che le cose migliori sono sempre quelle naturali”. Il colloquio tra i due ha vissuto, poi, tanti momenti divertenti. Ad un certo punto, il calciatore è scoppiato a ridere quando Diletta ha provato ad imitare la sua famosa esultanza. L’intervista, che verrà trasmessa integralmente solo il 26 dicembre, ha fatto così il giro del web: la bella Diletta è riuscita a tirar fuori il lato più umano, quasi genuino, del campione portoghese, “il suo calciatore preferito” come dichiarò tempo fa in occasione del Galà del calcio. “Difficile dirne uno, ma se me lo chiedete vi rispondo Cristiano Ronaldo. Sì, è lui il mio preferito”, svelò ai microfoni dei cronisti presenti.

Sampdoria-Juventus, eurogol di testa di CR7

E ieri CR7 è stato il protagonista assoluto anche sul campo, nello specifico a Genova grazie ad un gol pazzesco di testa. Un’elevazione da record di ben 2,56 metri che ha regalato la vittoria in campionato alla formazione bianconera. E che ha fatto tirar un sospiro di sollievo a Maurizio Sarri, nuovamente in testa alla classifica nella fredda serata di ieri: “Ho pensato che c…o di gol! Il tridente? Qualcuno prima o poi starà fuori”. I complimenti sono arrivati anche dagli avversari e dal manager blucerchiato, Claudio Ranieri: “Una rete così vale il prezzo del biglietto”.

