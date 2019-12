Calciomercato Juventus, svolta in difesa: la decisione di Sarri

Sarri avrebbe ormai deciso le gerarchie per la difesa bianconera: il calciomercato della Juventus potrebbe vedere la permanenza di un difensore già vicinissimo all’addio

Mancano pochissimi minuti al ritorno in campo della Juventus di Maurizio Sarri che si appresta ad affrontare, a Marassi, la Sampdoria dell’ex Ranieri. Il club bianconero però pensa anche al calciomercato ed ai possibili sviluppi sia in entrata che in uscita, per gennaio e giugno. In tal senso, un nome dato frequentemente per partente, potrebbe restare da protagonista alla corte di mister Sarri.

Calciomercato Juventus, Sarri traccia la via: arriva la conferma!

Una decisione che sta maturando nelle ultime settimane, complici anche i risultati ottenuti sul terreno di gioco. La Juventus e Maurizio Sarri avrebbero tutta l’intenzione di puntare forte, in difesa, su Merih Demiral. Il centrale turco che ha faticato nei primi tempi in bianconero, con il passare delle settimane sta trovando sempre più spazio con prestazioni che avrebbero convinto il tecnico toscano a puntare proprio su Demiral.

In attesa del ritorno di Chiellini quindi, l’ex Sassuolo è pronto ad inanellare la terza maglia da titolare consecutiva dopo Bayer Leverkusen in Champions e Udinese. Contro i blucerchiati quindi Demiral partirà dal 1′ al fianco dell’intoccabile de Ligt, con Bonucci in panchina. L’ultima gara giocata da titolare dall’ex capitano del Milan ha portato alla bruciante sconfitta in rimonta con la Lazio, con Demiral relegato in panchina.

Calciomercato Juventus, futuro Demiral: cifre e numeri

Una situazione totalmente ribaltata quella riguardante il momento del centrale turco che già in estate era stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Maldini e Massara ci stavano già provando sondando il terreno per la prossima sessione di calciomercato. Salvo clamorose ed irrinunciabili offerta (dai 40 milioni a salire) Demiral continuerà a vestire il bianconero. Una decisione presa in prima persona da Sarri che ha visto un’importante crescita dell’ex centrale del Sassuolo che in stagione ha collezionato, fino ad ora, tre presenze ed 1 assist. In attesa di scendere in campo contro la Samp, il futuro di Demiral pare tracciato: Sarri se lo tiene stretto e lo lancia ancora una volta dal 1′.

S.C