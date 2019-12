Calciomercato Milan, addio in difesa: il sostituto è in Serie A

Il Milan guarda al calciomercato invernale con la possibilità di cedere Ricardo Rodriguez: i rossoneri puntano il sostituto in Serie A

IL Milan dopo il pari a reti bianche contro il Sassuolo, prepara la complicatissima trasferta in casa dell’Atalanta. Un lunch match domenicale per i rossoneri reduci da 7 punti nelle ultime tre gare ed una crescita, anche nella qualità del gioco, evidente. Dal campo al calciomercato, diverse le possibilità per la dirigenza meneghina per gennaio: i possibili scenari in difesa.

Calciomercato Milan, addio Ricardo Rodriguez: caccia all’erede

L’esplosione di Theo Hernandez che ha stupito tutti sin dal suo arrivo a Milanello la scorsa estate spinge il Milan a ponderare la cessione di Ricardo Rodriguez. Con Giampaolo prima e Pioli adesso, il terzino svizzero non sta trovando spazio e sarebbe orientato a lasciare il club di Elliott già nel mercato di gennaio. L’ex Wolfsburg piace in Bundesliga ma secondo ‘Sigonfialarete‘, il procuratore del laterale sarebbe volato ad Instanbul nelle scorse ore per parlare con il Fenerbahce.

Il club turco sarebbe quindi piombato su Rodriguez che, nell’anno degli Europei, punta a giocare molto di più delle 4 presenze riservatagli fino ad ora. Un accordo, quello tra l’agente Di Domenico e la dirigenza turca che sarebbe in arrivo, con la palla che passerebbe poi al Milan per i dettagli sulla cessione del cartellino del classe 1992. Sul giocatore resta però vigile il Napoli del neo tecnico azzurro Gattuso, innamorato calcisticamente dell’ex Wolfsburg.

Milan, ritorno di fiamma in Serie A

Il Milan sta già lavorando con costanza al prossimo mercato invernale, con diverse operazioni sia in entrata che in uscita nella mente dei dirigenti rossoneri. Maldini e Massara studiano come già anticipato la cessione di Ricardo Rodriguez e allo stesso tempo tornano a pensare all’erede dello svizzero. Il nome caldo può tornare ad essere quello di Faouzi Ghoulam, ormai ai margini del progetto del Napoli e chiuso dall’ormai titolare Mario Rui. Il laterale algerino, anche per problemi fisici, ha collezionato solo 5 presenze e 300′ con la squadra di Ancelotti. Il discorso adesso potrebbe non cambiare con Gattuso ed ecco quindi riaprirsi la pista Milan. Maldini e Massara tornano a sondare il terreno per il classe 1991, in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di De Laurentiis. Situazione in divenire, Ghoulam ed il Milan tornano ad avvicinarsi.

