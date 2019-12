Calciomercato Juventus, erede Chiellini: super colpo in Serie A!

Nel prossimo calciomercato Juventus estivo il CFO Paratici potrebbe provare a portare a Torino l’erede di Chiellini. Nome clamoroso per far contento Sarri

In casa Juventus è di sicuro già cominciato il casting per il dopo Chiellini. Il capitano è ai box da inizio settembre per via dell’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il suo rientro è previsto tra marzo e aprile. E’ stato ed è tutt’ora un giocatore fondamentale per la squadra bianconera, ma ad agosto prossimo spegnerà 36 candeline, età che obbliga la società a guardarsi intorno per trovare un valido successore già in previsione del prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, via un titolarissimo: la lista di Paratici

Calciomercato Juventus, erede Chiellini: ecco il ‘sogno’ di Sarri

Ma chi potrebbe raccogliere la pesante eredità di Chiellini? C’è un nome che probabilmente metterebbe d’accordo tutti alla Continassa e che di certo farebbe contento se non di più Sarri: Kalidou Koulibaly. De Laurentiis sarebbe da un po’ alla ricerca di un super acquirente per il centrale senegalese, autore quest’anno di una deludente stagione come del resto tutti i suoi compagni del Napoli appena passato da Ancelotti a Gattuso. Il patron azzurro è anzitutto un imprenditore, per cui fino a un certo punto si farebbe dei problemi a vendere uno dei suoi pezzi da novanta all’acerrima nemica. D’altronde non correrebbe nemmeno il rischio di andare a rovinare il rapporto coi tifosi, già alla frutta da tempo. Insomma, l’operazione sarebbe tutt’altro che impossibile.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juve e Inter, futuro Haaland: c’è l’indizio social

Calciomercato Juventus, assalto a Koulibaly: l’offerta per convincere il Napoli

Per convincere De Laurentiis a privarsi di Koulibaly, nel mirino di mezza Europa e attualmente indisponibile a causa di una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro, servirebbe naturalmente un’offerta davvero irrifiutabile. I 100 milioni spesso citati potrebbero insomma non bastare, mentre una proposta sui 150 milioni di sicuro lo farebbe vacillare. Parliamo di una cifra alla portata della Juventus di oggi e di un investimento che Paratici potrebbe mettere in atto con l’aiuto di qualche cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, triplo colpo in casa Barcellona: i dettagli