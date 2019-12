Calciomercato, Ilicic annienta il Milan | Tre big di A pronte all’assalto

Josip Ilicic incanta nella sfida contro il Milan. Proprio i rossoneri, insieme a Napoli e Roma, potrebbe provare l’offensiva nel calciomercato estivo per strapparlo all’Atalanta

L’Atalanta tramortisce il Milan nel lunch match della 17° giornata di Serie A. Grande protagonista della gara Josip Ilicic, che con la sua doppietta ha indirizzato la contesa del ‘Gewiss Stadium’ in favore degli orobici. Prestazione sontuosa del fantasista sloveno, al rientro dopo un infortunio che lo aveva costretto ai box nella decisiva sfida di Champions con lo Shakhtar e domenica scorsa nella trasferta di Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rivoluzione rossonera: profilo completo per il post Pioli

Ilicic – 7 centri in campionato finora – ha firmato anche l’assist per il vantaggio di Gomez, realizzando poi un gol di rara bellezza per il poker dell’Atalanta. Dribbling e sinistro telecomandato sotto l’incrocio, non lasciando scampo a Donnarumma. Normale che le luci di mercato si riaccendano sull’ex Palermo e Fiorentina, vicino all’accordo con la ‘Dea’ per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. I nerazzurri sono pronti a blindare il loro gioiello, a maggior ragione dopo la splendida prova odierna.

Calciomercato, bagarre per Ilicic: Milan, Napoli e Roma preparano l’assalto

Ilicic dovrebbe prolungare il proprio accordo fino al 2023, ma non è da escludere che qualche big italiana si faccia avanti a giugno per il cartellino del classe ’88. Proprio il Milan può pensare allo sloveno in caso di cessione di Suso, così come il Napoli per rimpiazzare Callejon e Mertens, il cui destino in Campania rimane incerto. Da non scartare anche una possibile offensiva della Roma se Zaniolo o Under dovessero lasciare la Capitale. Occhio anche alle sirene della Premier League, dove può farsi sotto l’Everton dell’estimatore Ancelotti. L’Atalanta, per un assegno intorno ai 20-25 milioni di euro, potrebbe dare il via libera alla cessione di Ilicic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ancelotti fa spesa in Serie A: che ‘scippo’ al Napoli!

G.M.