Calciomercato Milan, rivoluzione rossonera: profilo completo per il post Pioli

Il Milan intende sopperire agli errori commessi in estate rivoluzionando le proprie strategie anche per la panchina: profilo interessante

La stagione del Milan non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo una campagna acquisti importante con l’annuncio di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera, Boban e Maldini hanno subito cambiare rotto con l’esonero dell’ex Samp e il successivo di Stefano Pioli. Lo stesso tecnico emiliano sta risollevando, a poco a poco, una situazione che sembra irrecuperabile dopo i risultati negativi collezionati dall’inizio del campionato. La stessa dirigenza rossonera, inoltre, starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la guida tecnica per diventare competitiva anche in campo europeo.

Calciomercato Milan, conosciamo meglio Rangnick

L’obiettivo della compagine milanese è quella di centrare almeno la qualificazione in Europa League per poi programmare nel minimo dettaglio il futuro. Come svelato dal portale tedesco “Bild” il gruppo Elliott starebbe pensato ad un cambio rivoluzionario con il profilo di Ralf Rangnick, protagonista della cavalcata del Lipsia nella scorsa stagione. L’allenatore tedesco avrebbe così, oltre ai potere di guida tecnica, anche quelli di direttore sportivi andando così a scovare i migliori prospetti internazionale. Dopo la sua esperienza al Lipsia, lo stesso Rangnick ha assunto l’incarico di Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull.

L’indiscrezione lanciata dalla Bild assume caratteri particolari. Dopo le esperienze con Stoccarda, Hannover, Schalke04 e Hoffenheim l’allenatore tedesco ha svelato le sue ambizioni in una recente intervista a “The Guardian”: “Voglio avere potere decisionale su tutte le aree di sviluppo del club”. Non solo un semplice tecnico, ma il teutonico ha tanta voglia di incidere anche per quanto riguarda il mercato e non solo. Il Milan ci pensa da diverse settimane: Pioli non può dormire sogni tranquilli.

