Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni: battuta una big italiana

Il punto sul futuro del centrocampista Leandro Paredes, accostato al Napoli e alla Juventus. Anche il Real Madrid osserva con attenzione lo scenario intorno all’argentino ex Roma

Malgrado l’abbondanza nel reparto, potrebbe subire un restyling il centrocampo della Juventus nella finestra di gennaio. Con l’infortunio di Khedira ma soprattutto la probabile uscita di Emre Can, Paratici e Nedved stanno studiando la situazione e come intervenire nel mercato di riparazione. Il tedesco ex Liverpool è un corpo estraneo nello scacchiere di Maurizio Sarri e ad inizio stagione è stato anche escluso dalla lista per la fase a gironi di Champions League.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, svolta in difesa: la decisione di Sarri

Emre Can è stato utilizzato con il contagocce da Sarri e non ha nascosto il proprio malumore anche pubblicamente. Il numero 23 ha diversi estimatori, tra cui spicca il Paris Saint-Germain. Da lì l’idea della dirigenza della Continassa di un possibile scambio con Leandro Paredes, già in passato sotto la lente d’ingrandimento di Paratici. Il CFO della ‘Vecchia Signora’ segue infatti l’argentino fin dai tempi della militanza nell’Empoli e poi nella Roma. Il classe ’94 sta trovando poco spazio con Tuchel, totalizzando solo 6 partite da titolare finora in 14 presenze complessive nelle varie competizioni.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Paredes: sfida al Real

Ma l’operazione con il PSG potrebbe definirsi anche senza lo scambio tra i due centrocampisti, se la Juve dovesse riuscire a piazzare altrove Emre Can. Il club campione di Francia valuta intorno ai 40 milioni di euro il cartellino di Paredes, che ha un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione nel contratto in scadenza nel 2023. Uno stipendio che in pochi possono permettersi, sopratutto in Serie A. Anche perché l’argentino in Italia preferirebbe i bianconeri a qualsiasi altra squadra, Napoli compreso. I partenopei sono sulle tracce del giocatore, ma l’insidia per la Juventus arriverebbe dalla Spagna e precisamente dal Real Madrid. Paredes è un profilo che piace a Zidane e alla dirigenza merengue, decisa a ringiovanire la mediana con Modric e Kroos possibili partenti a fine stagione. Ancora una volta, dopo Pogba, c’è il Real sulla strada della ‘Vecchia Signora’.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, top player da 100 milioni per Sarri: doppio addio

G.M.