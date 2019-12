Calciomercato Inter, ore decisive per Vidal: le ultime

Calciomercato Inter, i nerazzurri lanciano l’assalto a Vidal: contatti in corso per regalare il colpo a centrocampo a Conte

L’Inter chiuderà l’anno calcistico a San Siro contro il Genoa. Necessario vincere per rispondere alla Juventus e ritrovare la vetta della classifica in condominio con i bianconeri. Ma contro i rossoblu’ l’emergenza nerazzurra, se possibile, sarà aggravata ulteriormente dalle assenze per squalifica di Brozovic e Lautaro Martinez. Il centrocampo a disposizione di Conte è ridotto all’osso, il tecnico chiederà ancora degli sforzi ai suoi nelle prossime gare, per poi essere accontentato sul mercato. Serve almeno un rinforzo di spessore e non soltanto in quel reparto.

Calciomercato Inter, contatto per Vidal

L’obiettivo principale rimane, in mezzo al campo, Vidal. Il centrocampista cileno è, come noto, uno dei fedelissimi dell’allenatore nerazzurro. Il Barcellona non vorrebbe privarsene, per motivi tecnici ed economici. Valverde lo ritiene essenziale nella sua linea mediana, il club se ne priverebbe soltanto per un’offerta a titolo definitivo. Ma Vidal, rimasto deluso dalla panchina anche nel Clasico contro il Real Madrid, si starebbe ormai decidendo per l’addio. Il procuratore del giocatore, Felicevich, è in Spagna. Con lui, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sono costantemente in contatto Marotta e Ausilio. Si attendono la presa di posizione definitiva di Vidal e gli esiti del colloquio, in queste ore, tra Felicevich e il Barça. Dopodiché, si potrà partire all’assalto. La richiesta blaugrana è di circa 25 milioni di euro sull’unghia oppure il prestito con obbligo di riscatto, i nerazzurri continuano a proporre il prestito con semplice diritto di riscatto. Al momento c’è ancora distanza tra le parti, che però, nell’evoluzione della trattativa, potrebbe essere colmata.

