Calciomercato Juventus e Inter, Eriksen: segnale dal Tottenham

Il presidente del Tottenham Levy ha parlato del futuro di Eriksen, che piace a tante big europee tra cui Juventus ed Inter.

Il futuro di Christan Eriksen sembra essere sempre più lontano dal Tottenham. Lo ha confermato il patron degli spurs Levy, sottolineando come il club sia disposto a cedere il giocatore anche a gennaio, ma facendo capire che il danese potrebbe restare sino a giugno per poi lasciare i londinesi a costo zero. Juventus e Inter restano all’erta.

Calciomercato, Levy parla chiaro

“Onestamente non abbiamo paura di trattare con i club rivali”. Un’apertura chiara, che fa capire come Eriksen possa lasciare il Tottenham già a gennaio. Il presidente Levy ha parlato così al ‘Daily Mirror’, sottolineando la situazione contrattuale del talentuoso centrocampista danese.

“Il mio pensiero è molto semplice. Credo che per fare in modo che un giocatore possa firmare un contratto nuovo, non solo devono essere corrette le condizioni, ma conta anche la volontà del giocatore – ha aggiunto Levy – Spetterà dunque a lui decidere se restare o meno al Tottenham. Vedremo”.

Calciomercato Juventus ed Inter, affondo per Eriksen?

Il Tottenham ha lanciato un segnale: Eriksen può partire a gennaio, ma ci vorrà la giusta offerta. Offerta che sarà valutata sia dal club che dal giocatore, che ormai ha il coltello dalla parte del manico. Juventus e Inter si preparano a lanciare l’assalto, a cui potrebbe non partecipare il Manchester United, che sembra essere opzione non gradita dal giocatore. Attenzione però alla concorrenza di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e delle altre big europee.

