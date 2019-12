Inter, ‘nostalgia’ Godin | Arriva l’aiuto di Mourinho

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato, ma Marotta sembra aver già trovato il sostituto

È stato uno dei grandi nomi arrivati nell’ultima estate di calciomercato: stiamo parlando di Diego Godin. Il difensore centrale uruguaiano ha lasciato l’Atletico Madrid di Simeone per intraprendere una nuova avventura sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Stando però a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, il faraone, come viene soprannominato, non sarebbe del tutto soddisfatto dell’esperienza finora vissuta all’Inter, e avrebbe chiesto al suo allenatore la possibilità di liberarsi a gennaio per tornare a vestire la maglia dei Colchoneros. Se non dovesse essere nella finestra di calciomercato invernale, il trasferimento potrebbe comunque salutare l’Inter a giugno.

Calciomercato Inter, addio Godin: il sostituto arriva da Mourinho

Al suo posto il nome caldo potrebbe essere quello di Jan Vertonghen. Il difensore mancino in forza al Tottenham è in scadenza di contratto al termine della stagione e sarebbe un innesto di assoluta esperienza per sopperire alla partenza di Godin. Inoltre, il belga è mancino e ciò consentirebbe a Skriniar di tornare ad agire a destra nella difesa a 3, posizione che il giocatore slovacco predilige rispetto al centrosinistra, dove non sempre ha fornito prestazioni di alto livello. Tutto sta però nelle mani di José Mourinho. Il tecnico lusitano, non confermando Vertonghen, potrebbe infatti fornire un grande assist alla sua ex squadra.

