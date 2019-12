Calciomercato Inter, doppia beffa al Milan nell’affare Giroud

L’Inter vuole Giroud come vice-Lukaku. Il francese piace anche al Milan: il Chelsea per liberarlo punta a Osimhen, lui pure nel mirino rossonero.

Il destino di Olivier Giroud sembra essere sempre più lontano da Londra. L’attaccante francese è ormai ai margini della rosa del Chelsea e la sua partenza a gennaio, complice anche un Europeo da disputare con la maglia della nazionale francese, sembra sempre più inevitabile. Tra le pretendenti c’è soprattutto l’Inter, che ha individuato in Giroud la prima scelta per il ruolo di vice-Lukaku.

Calciomercato Inter, ecco il sostituto di Giroud

Il Chelsea, ora che la sanzione sul blocco del mercato è stata tolta, è pronto ad ergersi a club protagonista a gennaio. Il sogno per l’attacco è Sancho, ma il costo del baby talento del Borussia Dortmund è elevatissimo. Anche Zaha piace molto, ma pure il suo cartellino è estremamente costoso. Per questo i ‘Blues’ si stanno guardando intorno e studiano delle alternative. Una porta a Samuel Chukwueze del Villarreal, l’altra a Victor Osimhen del Lilla.

Il primo è un esterno offensivo, l’altro è una prima punta, che benissimo sta facendo in Francia. Tra i club che seguono con particolare interesse Osimhen c’è anche il Milan, che potrebbe rischiare la doppia beffa nel caso in cui il Chelsea dovesse acquistare il giovane africano e cedere Giroud all’Inter.

Calciomercato Inter, il Milan rischia la beffa

Osimhen è uno dei tanti profili di casa Lilla graditi dal Milan. Il giovane attaccante nigeriano è nei radar rossoneri dalla scorsa stagione, quando ancora giocava in Belgio. I grandi progressi di Osimhen non sono passati inosservato, ma hanno fatto sì che anche altri club si interessassero al nigeriano. Il Chelsea sarebbe dunque pronto a formulare un’offerta. Il ‘Sun’ sottolinea come anche Liverpool e Tottenham seguano il giocatore, che dovrebbe però restare al Lilla a meno di un’offerta irrinunciabile a gennaio. Se i ‘Blues’ dovessero formularla, allora Giroud partirebbe sicuramente, con l’Inter in pole e con il Milan a rischio beffa. Attenzione però: l’attaccante transalpino piace allo stesso Lilla. Non è escluso che il Chelsea possa proporre il giocatore e un conguaglio per Osimhen. A quel punto a rischiare la beffa sarebbe anche l’Inter.

A.G.